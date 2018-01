Niinistön kannatusluisu Alma-tutkimuksessa yllätti tutkijan: "Toinen kierros yhtäkkiä mahdollinen"

Monesti olen eri vaaleissa protestiääniä antanut (jopa halosta äänestin kerran), mutta nyt on tilanne se että seitsemän ehdokasta vaan pahentaa tätä suomalaisten jakautumista ja vain yksi yhdistää. Ehdokkaina on entistä kommunistia, ruotsin mielistä, nato-mielistä, vihertäviä feministejä, vähemmistön edustajaa, maahan muuton naivia kannattajaa ja ehdotonta vastustajaa. Ja Paavo nyt on jakanut oman puolueensakin moneen kertaan. Eli jäljelle jäi se "tolokun ihminen" ketä äänestää. Sama ilmiö on ollut nähtävissä muissakin länsieuroopan maissa viime vuosien presidentin vaaleissa. Sori vaan pekan, paavon ja lauran kannattajat mutta näin se tulee menemään!