Niinistön kannatus notkahtanut, vaikka tuoreet kyselyt eroavat toisistaan selkeästi

Niinistö on Kokoomuksen ja suuren rahan suosikki. Laura Huhtasaari on todellinen vaihtoehto siksi häntä pelätään ja laitetaan liikkeelle tyhjänpäiväisiä juttuja jotka selvästi keksittiin vasta juuri ennakkoäänestyksen alettua. Jos kansalaiset ei halua kokoomuksen yksinvaltaa Niinistön kannatus pitäisi romahtaa kunnolla. Kansalla on vielä valta, mutta vaalien jälkeen se voi olla vain Kokoomuksella.