Tänään selviää, miten hyvin tasavallan presidentti Sauli Niinistö on onnistunut nousemaan puoluepolitiikan yläpuolelle, kun hän tavoittelee toista kautta kansanliikkeen ehdokkaana.



Sauli Niinistö 2018 kansanliike julkistaa tänään kello 12, paljonko Niinistön kannattajakortteja on kesän aikana kerätty. Kannattajakorttien määrä on Turun yliopiston eduskuntatutkimuskeskuksen johtajan, Markku Jokisipilän mukaan tärkeä mittapuu.

Jokisipilä painottaa, että ensimmäinen lukema, joka Niinistön pitää ylittää, on kokoomuksen jäsenmäärä, joka on noin 34 000.

- Sen yli kun pääsee, niin voi puhua, että on väistämättä muutakin joukkoa kuin kokoomuksen jäsenkirjan omistavia.

Lännen Median vaaliasiantuntijana presidentinvaaleissa toimiva Jokisipilä pitää todennäköisenä, että jopa sadantuhannen kannattajakortin raja voi mennä rikki.





Jokisipilä perustelee rohkeaa arviotaan sillä, että kannattajakortteja on kerätty hyvin monin tavoin. Pelkästään pysyviä keräyspaikkoja on ollut noin 120. Niistä on kerätty tukeva potti, kun useimmissa pysyvissä keräyspaikoissa on ollut ainakin 60 tehokasta keräyspäivää. Jos jokaisena päivänä kortteja olisi saatu esimerkiksi kymmenen kappaletta, niin yhteismäärä kohoaa jo 72 000 kannattajakorttiin.

Lisäksi keräystapahtumia on järjestetty suuri määrä ympäri Suomen ja liikkeellä on ollut energisiä vapaaehtoisia, jotka ovat keränneet kortteja tapahtumien ulkopuolella. Kansanliikkeeseen on voinut osallistua myös tulostamalla kampanjasivujen kautta kortti, jonka on voinut täyttämisen jälkeen postittaa.

Korttien määrästä ei Jokisipilän mukaan kuitenkaan voi vielä tehdä suoraa johtopäätöstä, tuleeko presidentinvaaleihin yksi vai kaksi kierrosta.

- Suora kansanvaali on sellainen, että aina on tiettyihin yllätyksiin mahdollisuuksia.

Presidenttiehdokkaita on nyt seitsemän ja Paavo Väyrynen ja Ilja Janitskin keräävät kortteja. Muut ehdokkaat joutuvat lähtemään Niinistöä vastaan takamatkalta.

- Muille ehdokkaille kiivettävä seinä on jyrkkä ja korkea, Jokisipilä arvioi.