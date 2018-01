Niinistöä haastettiin rajusti MTV:n tentissä – vältteli epäselviä vastauksia

Miten ihmiset eivät jo näe Niinistön läpi?! Sitoutumaton työväen presidentti in my arse! Kokoomuksen Suomen ja suomalaisten vastaista politiikkaa ajaa täysin. Niinistön jatkokaudella Suomi menettä täysin otteen oman maan hallinnasta ja Suomesta tulee EU liittovaltion syrjäinen heittopussi, jonne hankalimmat turvapaikkaturisit voidaan lähettää mukinoitta. Maksamme myös kohta Nato-maksuja ja oma maa on markkinavoimien riistokohde. Sellaisen Suomenko te todella haluatte? Suomalaisista tulee isänmaattomia ajopuita!