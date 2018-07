Niinistö toivoo ratkaisuja löytyvän – "ovat nyt jatkossakin valmiita keskustelemaan useista vaikeista erimielisyyksistä"

Hyvä tulos oli neuvotteluilla, paitsi niille jotka tahtovat uutta kylmää sotaa. Niinkuin henkitoreissaan olevalla maapallolla olisi varaa uuteen vastaavaan typeryyteen. FBI:n johdossa on porukkaa joilla on paljon rahaa kiinni Ukrainassa, entinen NATOn euroopan joukkojen komentaja on Puolalaisen kaasuyhtiön johtokunnassa, Hillary Clinton kavereineen järjesti jo kymmenen vuotta sitten kokoontumisia Ukrainan hyödyntämiseksi mm. George Sorosin ja ennenkaikkea entisen presidentin Leonid Kuchman vävypojan Victor Pinchukin kanssa. Voi googlettaa Yalta European Startegyn (YES). Clintonin kätyri Victoria Nulandin "F*** the Eu"-skandaalipuhelu josta tässäkin lehdessä uutisoitiin oli se piste missä Euromaidan otettiin USAn haltuun, EU ohitettiin täysin ja Arseni Jatshenjukista päätettiin tehdä nukkehallitsija Ukrainaan. Tämä kaikki paljon ennen Maidanin loppuhulinoita. Ikävä kyllä Arsenille, USAlle löytyi vielä parempi vaihtoehto eli Poroshenko. Uutta kylmää sotaa haluavien juonittelijoiden lelut lähtivät Helsingin kokouksen myötä leikistä. Kiitos Trump, Putin ja Niinistö. Rauha palaa maailmaan.