Niinistö: Pakolaiskysymys ratkaistavissa vain EU:n yhteisin toimin

Presidentti Sauli Niinistön mukaan Euroopassa jälleen suhteita kiristänyt pakolaiskysymys on koko EU:n laajuinen ongelma ja ratkaistavissa vain EU:n toimin. Tilanteesta tulee hankala, jos jäsenmaat ryhtyvät tekemään omia ratkaisujaan, Niinistö sanoi Kultarannassa.

Niinistön mukaan EU:ssa keskustellaan lähiaikoina paljon siitä, löytyykö yhteiseen toimintaan valmiuksia. Se tarkoittaisi hänen mukaansa sekä yhteistä rajavalvontaa että yhteisiä periaatteita turvapaikkojen myöntämisessä ja niiden ihmisten palauttamisessa, jotka eivät näitä vaatimuksia täytä.

Niinistö kiinnitti myös huomiota siihen, että Eurooppaan pyrkijöiden määrät ovat paikoin kasvaneet ja voidaan olla uuden suuren muuttoliikkeen edessä.

Presidentti tapasi toimittajia ennen illalla alkavia kuudensia Kultaranta-keskusteluja. Tarkoituksena on puhua siitä, mihin sääntöihin perustuva kansainvälinen järjestelmä on menossa.

– Tai vähän katoamassakin, Niinistö tarkensi.

Hänen mukaan niin YK kuin EU:kin ovat jääneet syrjään, kun nykymaailmassa ratkotaan kriisejä Korean niemimaalta Lähi-itään.

– Niistä keskustelemaan ei tunnu nyt mahtuvat kuin kolme maata tai henkilöä: (Yhdysvaltain presidentti Donald) Trump, (Kiinan presidentti) Xi Jinping ja (Venäjän presidentti Vladimir) Putin – vähän eri kokoonpanoissa vaan eri kriiseissä, Niinistö kuvaili.

EU ei ole tarpeeksi vahva

Euroopan unionia ei Niinistön mukaan maailmalla kuulla, koska se ei ole tarpeeksi vahva. Hän kertoo pohtineensa, että jos nykymaailmassa vain voimaa kuunnellaan, pitäisikö EU:n rakentaa itsestään kunnioitettavan voimakas.

– Tämä tarkoittaa tietysti puolustusulottuvuuden voimakasta lisäämistä, Niinistö sanoi.

Toinen asia on unionin henkinen yhtenäisyys eli se, arvostavatko eurooppalaiset sitä, että he kuuluvat EU:hun. Niinistö huomautti, että joissain "aika yllättävissä" jäsenmaissa EU-jäsenyyden kannatus on melko korkea, vaikka maiden virallinen politiikka on EU-vastaista.

– Silloin herää tietysti kysymys, ovatko tulonsiirrot se syy joka houkuttaa – ja silloin ollaan väärällä polulla.

Niinistö ei maista esimerkkejä maininnut, mutta useissa itäisen Keski-Euroopan EU-maissa unionin jäsenyyttä kannatetaan melko paljon.