Niinistö pääsee kovaan joukkoon – Pohjoismaista vain Tanskan pääministeri on saanut kutsun Trumpilta

Edellisen kerran Suomen tasavallan presidentti tapasi Yhdysvaltain presidentin kahden kesken vuonna 2002, kun presidentti Tarja Halonen tapasi silloisen presidentin George Bushin.

Sen jälkeen kahdenkeskisiä tapaamisia ei ole ollut 15 vuoteen. Presidentti Sauli Niinistö tapaa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin elokuun lopussa, mikä on Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtajan Mika Aaltolan mukaan erinomainen asia.

Aaltola kommentoi aiemmin Lännen Medialle, että kahdenkeskiset tapaamiset parantavat Suomen äänen kuulumista ja henkilösuhteita. Jatkossa pääsy Trumpin puheille on Aaltolan mukaan helpompaa.

Mutta kuinka helppoa oikeastaan on päästä presidentin puheille?

Virkaanastumisensa jälkeen Trump on tavannut noin kolmisenkymmentä johtajaa ja valtion päämiestä. Heidän joukossaan on muun muassa Saksan liittokansleri Angela Merkel, Venäjän presidentti Vladimir Putin, Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Britannian pääministeri Theresa May, Kiinan presidentti Xi Jinping, Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan, Meksikon presidentti Enrique Peña Nieto, Vatikaanin Paavi Francis ja Australian pääministeri Malcom Turnbull.

Ainoa pohjoismainen Trumpin tavannut valtionpäämies on Tanskan pääministeri Lokke Rasmussen, joka vieraili Valkoisessa talossa maaliskuussa. Tanska on yksi Yhdysvaltojen läheisimmistä liittolaisista ja merkittävä Nato-maa.

Muiden pohjoismaiden johtajia Trump ei ole tavannut kahden kesken. Ruotsin pääministerille Stefan Lofvenille presidentti soitti surunvalittelut, kun Tukholmassa sattui terrori-isku 7. huhtikuuta.

Niinistön vierailu Valkoisessa talossa on siis merkittävä ihan jo Suomen kansainvälisen medianäkyvyyden kannalta. Lisäksi entinen valtiosihteeri Jukka Valtasaari totesi Lännen Medialle, että todennäköisesti Niinistön ja Trumpin tapaamiseen liittyy myös se, että Yhdysvallat on arvioinut Euroopan merkitykselliseksi oman turvallisuutensa kannalta.



Tapaaminen voi saada myös yllättäviä käänteitä. Verkkolehti Business Insider Nordicin mukaan Trumpin tapaamiset ovat nimittäin aika ajoin herättäneet mediaryöpytystä ja jopa vitsailua.

Yksi hyvä esimerkki tästä on Trumpin ja Saksan liittokanslerin Angela Merkelin ensitapaaminen maaliskuussa, kun Trump ei joko halunnut tai älynnyt kätellä Merkeliä. Kiusallinen tilanne taltioitui ja levisi välittömästi mediassa.

Suurta suosiota sosiaalisessa mediassa sai puolestaan Pohjoismaisten päämiehien yhteinen parodiakuva, jossa Ruotsin, Tanskan, Norjan, Suomen sekä Islannin pääministerit pitelivät käsissään palloa ympäristön ja yhteisen hyvän vuoksi.

Kuvan tarkoituksena oli tehdä pilkkaa edellisellä viikolla ilmestyneestä kuvasta, jossa Trump ja Saudi-Arabian kuningas Salman bin Abd al-Aziz Al Saud pitelevät käsiään oudon hehkuvan pallon päällä.

Candidate Trump: I pledge to never touch The Orb of Darkness.



President Trump: pic.twitter.com/j4PIbkM1hJ — ian bremmer (@ianbremmer) 21. toukokuuta 2017

Lähde: Yhdysvaltain presidentin kanslia