Kansainvälisessä mediassa Sauli Niinistön vaalivoittoa on kuvailtu suureksi ja ylivoimaiseksi. Suomen vaali-illasta uutisoivat ainakin New York Times, BBC sekä uutistoimistot AFP, AP ja Reuters.

New York Times kirjoittaa, että vaalituloksen ilmestyessä Niinistön vaalitilaisuudessa suurelle taululle "hillittynä tunnettu presidentti näytti varautuneelta".

AFP:n mukaan Niinistöä on ensimmäisen kautensa aikana kiitelty erityisesti siitä, että hän on pitänyt yllä Suomen tasapainoista Venäjä-suhdetta. AFP kirjoittaa, että Niinistö on hienovaraisesti siirtänyt Suomea lähemmäs Natoa aiheuttamatta vastakkainasettelua Venäjän kanssa.

Ensimmäisen kautensa aikana Niinistö on uutistoimiston mukaan kehittänyt ahkerasti suhteita myös Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.

"Haavisto tähyää vuoden 2024 vaaleihin"

New York Times kutsuu perussuomalaisten ehdokasta Laura Huhtasaarta äärioikeiston ehdokkaaksi, joka on Yhdysvaltain presidentistä Donald Trumpista inspiroitunut populisti ja kreationisti.

Lehti lisäksi arvioi, että vihreiden Pekka Haaviston vetovoima on haalistunut vuoden 2012 vaaleista. Asiantuntijat ovat lehden mukaan arvioineet, että Haavisto ei mielellään haastanut suosittua Niinistöä suorilla yhteenotoilla, sillä Haavisto tähyää vasta vuoden 2024 vaaleihin. Lehti nostaa esille myös Haaviston homouden.

New York Times lisäksi muistuttaa, että Niinistön ohella presidentin virka-asunnossa pysyy Niinistöjen koira Lennu. Lehden arvion mukaan Lennu voi kuitenkin menettää osansa parrasvaloissa, sillä Niinistö saa puolisonsa, runoilija Jenni Haukion kanssa lapsen helmikuussa.

Linkki juttuun