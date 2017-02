Niinistö huolissaan julkikuvasta – Näin Ylen uutista on huomioitu Venäjän mediassa

Ylen tiistaina 31. tammikuuta julkaisema uutinen kaksoiskansalaisten erityistarkkailusta Puolustusvoimissa on ollut esillä Venäjän mediassa. Ulkoministeriön viestintäpäivystyksen vaikutelma on, ettei se ole kuitenkaan noussut isoksi uutisaiheeksi.



Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) on ottanut esille Ylen uutisen saaman julkisuuden Venäjällä. Niinistö totesi keskiviikkona, että Ylen uutisen kaltaista uutista voidaan käyttää hyväksi, jos Suomen julkikuvaa vastaan halutaan propagoida.



Niinistön mukaan uutinen erityistarkkailusta ei pidä paikkaansa. Ylen mukaan sillä on luotettavat lähteet.



Ulkoministeriön viestintäpäivystyksen mukaan keskiviikkoon mennessä aiheesta olivat uutisoineet ainakin uutistoimisto TASS, tietotoimistot Ria Novosti, Interfax ja Regnum. Kyse oli lähinnä Ylen uutisen lainauksista eikä esimerkiksi mielipiteellisistä kirjoituksista.



Myös valtiollinen uutistoimisto Sputnik on uutisoinut aiheesta.