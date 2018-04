Niilo Ylenius ja muut syöpää sairastaneet lapset esittelivät uusia sairaalavaatteita – "Haluan mennä lavalle uudestaan"

Koskettavan muotinäytöksen mannekiinit tietävät, miltä vaatteen pitää tuntua ja näyttää. Maija Louekarin printtikuoseista suunnitellut vaatteet lahjoitetaan lasten ja nuorten syöpäosastolle.

Nyt kymmenvuotias Niilo Ylenius kulki matkalaukun kanssa sairaalassa vajaan vuoden, kun hän sairasti imusolmukesyöpää kolmisen vuotta sitten. Hän ei halunnut pukeutua ankeisiin sairaalavaatteisiin, koska ne tekivät olon entistä sairaammaksi. Siksi hän toi omat vaatteet mukanaan.

Niilo Ylenius oli yksi kahdeksasta syövästä toipuneesta lapsesta, jotka nousivat viikonloppuna Lapsimessujen muotinäytöslavalle Helsingissä. Hän oli äitinsä Taina Yleniuksen mukaan kokemuksesta äärettömän innostunut.

– Niilo sanoi heti, että haluaa mennä lavalle uudestaan.

Rohkeat mannekiinit esittelivät uusia sairaalavaatteita, jotka on suunniteltu pilottina Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) lasten ja nuorten syöpä- ja veritautien osastolle. Toiveena on, että hanke laajenisi muihinkin sairaaloihin.

Hyväntekeväisyyskampanja sai alkunsa, kun syöpäosaston lastenohjaajan Kirsi Hellmanin ja lastenvaateyritys Vimman toimitusjohtajan Marjut Rahkolan tiet kohtasivat Brother Christmasin eli Ari Koposen välityksellä.

Hellman oli miettinyt vanhempien kanssa, miten lapsille saataisiin värikkäämpiä ja mukavampia sairaalavaatteita. Lasten sairaalavaatteiden suunnittelu oli ollut Rahkolan unelma jo pitkään.

Rahkola on Oulun seudulta kotoisin oleva kuuden lapsen äiti ja entinen kätilö. Hän haastoi mukaan Maija Louekarin, joka on suunnitellut printtikuoseja muun muassa Vimmalle ja Marimekolle.

Kahden kuosin ideat olivat jo valmiina, joten kaikki tapahtui nopeasti. Noin puolessa vuodessa saatiin aikaan mallisto, joka kuvattiin Tyksin osastolla hoidossa olevien lasten päällä. Kuvat pyörivät dioina taustalla muotinäytöksessä.

Vertaistuki tärkeää paranemisen jälkeenkin

Kukaan tuskin pystyi katsomaan kuivin silmin näytöstä, jossa nuorimmat lavalla käsi kädessä kävelleet olivat 2- ja 4-vuotiaita.

Monet lapsista ovat eläneet infektioriskin takia suojattua elämää, eikä osa ole ollut aikaisemmin tilanteessa, jossa on paljon ihmisiä. Siksi lasten rohkeus kosketti Kirsi Hellmania, joka on hoitanut jokaista heistä.

Vaatteiden toimivuutta ja kestävyyttä testataan seuraavaksi käytössä ja lukuisissa pesuissa. Käytännöllisyyden lisäksi iloisuudella on iso merkitys, sillä hauskanpito ei lopu sairaalassakaan.

Myös Taina Ylenius oli mukana projektissa alusta asti. Hän on Lounais-Suomen syöpäyhdistyksen lapsisyöpäpotilasperheiden kerhon Sykerön puheenjohtaja, joka tapaa edelleen säännöllisesti perheitä ja käy sairaalassa järjestämässä toimintaa. Vertaistuki on tärkeää sen jälkeenkin, kun lapsi on parantunut.

– Muut eivät voi ymmärtää, mitä perheet ovat kokeneet. Ja kun on itse saanut hyvää, sitä haluaa jakaa eteenpäin.

Hellman on nähnyt, miten erilaisilta lapset ja nuoret vaikuttavat kuluneissa, valjun värisissä laitosvaatteissa kuin omassa persoonallisessa asussaan.

– He jättävät tavallaan oman persoonansa sairaalan ulkopuolelle pukeutuessaan sairaalavaatteisiin.

Potilaat saavat jatkossakin pukeutua myös omiin vaatteisiinsa osastolla ollessaan, mutta Hellman uskoo, etteivät leggingsit, tunikat ja paidat jää käyttämättä.

"Siellä on ilo, missä on lapsia"

Lapset esittivät myös itse ideoita väreistä ja malleista. Heille oli tärkeää, että housut eivät lökötä eivätkä vaatteet ole "mummoalushousujen värisiä".

Maija Louekarin kuoseista sairaalavaatteisiin valikoitui kaksi: Turvakaveri ja Popcornraita. Turvakaverissa on maalatut, lempeät kasvot ja kirkkaat perusvärit. Punavalkoinen raitakangas syntyi popcornrasian estetiikasta.

Osassa vaatteista on kanyylia varten tehdyt aukot, joita aiemmin ei ole ollut. Letkuja ja piuhoja ei tarvitse enää vetää kaula-aukon kautta tai helman alta.

– Siellä on ilo, missä on lapsia, Kirsi Hellman korostaa.

Muotinäytöksessä esiintyi myös Peräseinäjoelta kotoisin oleva räppäri Joacim Viljamaa. Hän harrasti musiikkia jo ennen sairastumistaan ja on jatkanut parannuttuaan. Hän kuvasi kokemuksiaan oman Jalat kantaa -räpin sanoin:

"Välillä kengät painaa, mutta haluan hymyillä aina... Jalat kantaa, vaikka mua sattuu. Kipuun lopulta tottuu."

Yhteistyö sujunut hyvin

Brother Christmas on ollut viime aikoina julkisuuden pyörityksessä, kun Helsingin Sanomat nosti helmikuussa esiin epäselvyyksiä hyväntekeväisyysyhdistyksen rahankäytössä. Ari Koponen on kiistänyt väitteet.

Poliisi on aloittanut esitutkinnan asiasta. Yhdistyksen tilaamassa tilien erityistarkastuksessa ei löytynyt viitteitä väärinkäytöksistä, mutta Helsingin Sanomien mukaan hallintoon tehtiin paljon korjausehdotuksia.

Koponen kertoi tiedotustilaisuudessa toissa viikolla jättävänsä yhdistyksen hallituksen. Hän sanoi tehneensä tutkintapyynnön siitä, onko Helsingin Sanomat syyllistynyt törkeään kunnianloukkaukseen.

Puheenjohtaja Taina Yleniuksen mukaan Sykerö-kerho on tehnyt Brother Christmasin kanssa yhteistyötä hyväntekeväisyysasioissa ennenkin ja se on sujunut hyvin.