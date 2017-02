Nettihuijarit esiintyvät amerikkalaissotilaina - saalis jopa kymmeniätuhansia euroja

Helsingin poliisi varoittaa amerikkalaissotilaina esiintyvistä nettihuijareista, jotka ovat petkuttaneet ihmisiltä jopa kymmeniätuhansia euroja.

Poliisin mukaan huijarit ovat tutustuneet uhreihinsa netin deittisivustoilla.

– Viestit ovat täynnä lämpöä ja lupauksia, kunnes (huijari) pikku hiljaa kertoo erinäisistä vaikeuksista, joiden selvittämiseksi hänelle pitäisi lähettää rahaa, poliisi kertoo.

Poliisin tietoon on tullut tapauksia, joissa uhri on jopa ottanut pankkilainaa tai pikavippejä auttaakseen "sotilasta". Uhrien joukossa on kaikenikäisiä naisia ja miehiä.

– Nämä rikolliset tietävät tasan tarkkaan, mistä naruista vetää ja on inhimillistä joutua tällaisen huijauksen kohteeksi ja uhriksi.

Poliisi korostaa, ettei kenenkään pidä koskaan antaa rahaa ihmiselle, jota ei ole henkilökohtaisesti tavannut.