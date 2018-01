Neljään virustyyppiin tehoavia influenssarokotteita on vielä jäljellä – Pohjois-Pohjanmaalla potilaiden määrä korkealla

Silloin kun THL ja rokote on mainittu samassa yhteydessä, niin sanoisin, että on syytä ottaa etäisyyttä. Ne epäonnistui sikapiikkien kanssa pahasti ja sen tuloksena kansalaisiin ruiskutettiin elohopeaa sisältäviä kemikaaleja ja osa kansasta sitten sairastui todella vakavasti. Tässä on hyvä pitää järki mukana, sillä tuo rokote-business on valtavaa ja kansainväliset lääkeyhtiöt lobbaavat aggressiivisesti THL:ää ja muita vastaavia helposti höynäytettäviä laitoksia.

Minä en ole 20 vuoteen ottanut mitään piikkiä ja 20 vuoteen en ole lääkärissä käynyt ja vain yhden päivän ollut töistä pois. Ihminen on luonnostaan terve ja mitään myrkkyjä ei kannata kehoon pistää.