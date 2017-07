Neljä viidestä tuomitsee ratin takana somettamisen

No puhelimeen puhumista ja sometusta ajaessa ei voi verrata samana päivänäkään. Puhelimeen puhuminen on erittäin pieni riski. Vaarallisinta siinä on se hetki kun alkaa kaivella nappikuuloketta korvaan tai puhelinta käsilaukusta. Sometus on täysin eri asia. No Suomalaiset ovat äärimmäisen turvallisuushakuista kansaa ja haluaisivat kieltää ja rajoittaa turvallisuuden nimissä kaiken mahdollisen. Turvallisuuteen vedoten on helppo perustella mitä vaan järjettömyyksiä.