Nato-kokoukseen osallistuva Kanerva Trumpista: Maailman vaikutusvaltaisimman johtajan puheet pitäisi olla vakavasti otettavia

Kanerva on varmaan tietoinen etta jos on sitoutunut Naton jasenena maksamaan 2%, niin sopimuksesta on pidettava kiinni. Miksi amerikkalaisten veronmaksajien pitaisi maksaa maksuista luistavien euroopan maiden maksuja?

Vain pari-kolme euroopan maata maksaa sovitut 2%. Useammat reilusti alle, mukaanlukien Saksa, varakkaat Belgia ja Luxemburg.