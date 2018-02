Nato-harjoituksiin tipahtelee kutsuja entiseen tapaan

Puolustusvoimat on osallistumassa tänä vuonna 14 Nato-harjoitukseen, mikä on yhden harjoituksen enemmän kuin viime vuonna.

Turkin ja Itävallan kahdenvälisellä kiistalla ei ole ollut merkittävää vaikutusta Suomen harjoitustoimintaan, kertoo Pekka Kaihilahti Suomen Nato-edustustosta.

Nato-maa Turkki jäädytti reilu vuosi sitten sotilasliiton harjoituspäätökset Itävallan ja sen myötä kaikkien muidenkin kumppanien kanssa, koska maiden välillä on ollut erimielisyyksiä varsinkin Turkin EU-jäsenyydestä.

Kaihilahden mukaan harjoitukset on hyväksytetty Natossa yksitellen ja Suomi on päässyt mukaan kaikkiin niihin, joihin se on pyrkinyt.

- Taustalla vaikuttava Turkin ja Itävallan kiista on edelleen olemassa. Teoriassa se voi aina heijastua meidänkin harjoitustoimintaan, mutta se ei ole heijastunut eikä ole näköpiirissä, että heijastuisikaan, Kaihilahti summaa.

Vielä vuosi sitten hän arvioi, että sotilaallisten harjoitusten jäädyttäminen voi olla pidemmällä aikavälillä "hyvinkin merkittävä ongelma", jos sitä ei saada ratkaistua.

Suomi on osallistunut keskimäärin 12-20 Nato-harjoitukseen vuodessa.

Nato: Suomi yksi läheisimmistä kumppaneista

Sotilasliitosta kommentoidaan STT:lle, että Nato pysyy sitoutuneena kumppanuuksiinsa. Virkamieslähteen mukaan Nato luottaa siihen, että Turkki ja Itävalta jatkavat työtä kahdenvälisten asioidensa ratkaisemiseksi.

Samaan aikaan Natossa pyritään rajaamaan vaikutusta muiden kumppanien yhteistyöohjelmiin.

- Suomi on yksi Naton läheisimmistä kumppaneista. Tämä ei ole vaikuttanut yhteistyöhömme, Natosta vahvistetaan.

Turkin ja Itävallan kiistassa on kyse lähinnä Turkin EU-pyrkimyksistä. Itävalta on ollut valmis keskeyttämään jäsenyysneuvottelut, koska maa on ajautunut kauas siitä demokratiakehityksestä, jota EU-maalta odotetaan.

Sekä Itävalta että Turkki ovat ratkaisevassa asemassa toistensa suhteen, sillä EU:ssa jäsenyydestä päätetään yksimielisesti aivan kuten Natossa kumppanien osallistumisesta.