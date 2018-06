Taksiliikennettä mullistava lakiuudistus hyväksyy taksiksi mönkijän ja mopoauton, mutta myös avaa taksiliikenteen kilpailulle. Trafin tieliikennejohtaja Marko Sillanpää kommentoi uudistusta.

Heinäkuun ensimmäisenä päivänä voimaan tulevan taksiuudistuksen tarkoitus on lisätä matkaajien valinnanvapautta. Käytännössä uudistus tarkoittaa kuluttajalle taksimarkkinoita, joilla hintoja ei ole etukäteen määritelty, takseja, jotka voivat olla lähes mitä vain nelipyöräisiä ajoneuvoja, ja taksiyrityksiä, jotka saavat operoida milloin ja missä haluavat.

Taksiliikenteen remontista olisi hyvä tietää ainakin seuraavat 6 asiaa:

1. Hintakattoa ei ole. Taksiyritys päättää hintansa.

Enimmäishintaa taksikyydille ja sen mukana mahdollisesti tuleville erityispalveluille ei uudistuksen jälkeen ole. Kuljettajan on kerrottava kiinteä hinta tai hinnan määräytymisperusteet ennen matkan alkua. Jos matkalle ei ilmoiteta enimmäishintaa, tulee ajoneuvossa olla taksamittari tai vastaava laite. Hinnat voivat vaihdella kysynnän ja tarjonnan mukaan.

– Hinnat voivat vaihdella päivän aikana, mutta kesken matkaa ne eivät voi muuttua. Huijatuksi tuleminen on epätodennäköistä, jos yrityksen nimi on näkyvästi esillä. Matkaajaa auttaa kuluttajansuoja, Trafin tieliikennejohtaja Marko Sillanpää avaa.

2. Yhtä yhteistä taksinumeroa ei enää ole.

Välityskeskukset ovat yhtiöitä, jotka operoivat taksitilauksia. Eri välityskeskuksilla on hoidettavanaan eri taksiyrityksiä. Samassa kunnassa voi olla monta välityskeskusta, eli asiakkaan täytyy osata valita se, jonka kautta hän saa mieleisensä yrityksen taksin. Välitysyhtiöt voivat toimia myös netissä tai kännykkäsovellusten kautta.

– Pienemmät taksiyritykset voivat yhdistyä yhden brändin ja välitysyhtiön alle. Esimerkiksi Taksi Helsinki on tällainen välitysyhtiö.

3. Taksien ei tarvitse päivystää. Ne voivat operoida missä ja milloin haluavat.

4. Taksien ei tarvitse odottaa taksitolpilla. Taksivalot eivät ole pakollisia.

Taksia saa ajaa ilman ajoneuvon katolla olevaa taksivaloa, mutta vain taksivalolliset ajoneuvot saavat käyttää taksikaistoja ja -tolppia. Jonokäytäntö tolpilla poistuu, eli taksiin haluava saa hypätä mihin autoon vain. Koska taksien ei ole pakko odotella tolpilla asiakkaita, kyyti kannattaa varsinkin haja-asutusalueella tilata etukäteen.

5. Kelan operoimalla taksiliikenteellä on oma puhelinnumeronsa.

Kela on kilpailuttanut liikennöitsijänsä, joten Kelan korvaamilla takseilla on oma puhelinnumeronsa. Välityskeskuksen kautta soitetusta taksista ei saa alennusta. Osa muusta julkisesta taksiliikenteestä, eli koulukyydeistä sekä sosiaali- ja vammaispalvelulain kuljetuksista, on myös kilpailutettu.

– Julkisella puolella ei ole kuitenkaan sääntelyssä muutoksia, vaan kunnat ja kuntayhtymät päättävät entiseen tapaan, miten järjestävät kuljetuksensa.

6. Suuryritykset saapuvat liikenteeseen.

Uber ilmoittaa nettisivullaan, että aloittaa toimintansa Suomessa heinäkuussa. Suuryritysten tulon taksiliikenteeseen mahdollistaa ainakin yrittäjäkurssin ja lupakiintiön poistuminen. Taksinkuljettajaksi pääsee heinäkuusta lähtien kuljettajakokeella sekä rikostaustan ja terveydentilan selvityksellä. Lupakiintiön poistuminen tarkoittaa sitä, että jokaiselle ajoneuvolle ei tarvitse anoa erillistä ajolupaa, eli yrityksellä voi olla niin monta autoa kuin se haluaa.

– Yrityksiä on myös helpompi kasvattaa. Julkisuudessa on ollut suomalaisia yrittäjiä, jotka ovat kertoneet kiinnostuksestaan laajentaa. Tällaisia ovat esimerkiksi Kovanen ja Kajoon.

Taksimatkustajan kannattaa siis ottaa selvää vähintään siitä, minkä yrityksen taksilla haluaa matkustaa, ja varata taksi ennen matkaa. Trafin Sillanpää muistuttaa, että kuluttajan kannattaa käyttää niitä takseja, joiden hinnat hän tietää.

– Jos menee taksiin, jonka yritystä ei etukäteen tunne, niin pitää muistaa kysyä hintaa ennen matkan alkua. Asiakkaalta vaaditaan nyt erilaista vastuuta. Uudistuksen jälkeen taksialalla käydään kauppaa ihan niin kuin millä tahansa muullakin palvelualalla.