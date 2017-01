Naisvangit palaavat telkien taakse selvästi miehiä harvemmin, ihmissuhteet auttavat jatkamaan

– Suomessa oli vuoden alussa 3 131 vankia, joista naisia oli 242 eli vajaat kahdeksan prosenttia. Heidän keski-ikänsä on 38 vuotta.

– Hieman yli puolet naisvangeista on joutunut telkien taakse väkivaltarikosten vuoksi. Huumerikosten takia vankilaan on joutunut hieman yli 20 prosenttia naisvangeista. Omaisuusrikosten osuus on myös hieman yli 20 prosenttia.

– Noin neljäsosaa naisvangeista on pahoinpidelty lapsena kotona. Lähes kolmannes on ollut seksuaalisessa kontaktissa aikuisen kanssa alle 16-vuotiaana.

– 70 prosenttia naisvangeista on joutunut kumppaninsa fyysisesti pahoinpitelemäksi. Puolet heistä on saanut lääketieteellistä hoitoa pahoinpitelyvammoihin.

– 70 prosenttia naisvangeista on saanut psykiatrista hoitoa. 85 prosentilla on todettu päihdeongelma.