Naiskoodareille olisi tarvetta – Elisa Tervonen ja Sonja Ukkola huomasivat, ettei ohjelmointi olekaan hiljaisten miesnörttien valtakuntaa

Pakko naisena sanoa että valitettavasti että ei tämä sukupuoli ole mikään etu alalla. Valitettavasti alan raadollisuus näkyy helposti juurikin naisten solidaarisuuden puutteena. Itse olen saanut kokea miten se "hyvä jätkä" nainen ei hyväksy toisia naisia reviirille varsinko jos on kyse koodariporukan ainoasta naisesta ja siihen ryhmään tulee toinen nainen, samalla ns. selkääpuukotus on naisilla yleisempää kuin miehillä. Lause että kaveria pitää auttaa tarkoittaa vain mies puolisia kamuja pitää autta vaikka kuinka tarjoillan hyviä puheita kuinka naisten pitää pitää yhtä ja järkätään näitä naisverkosto juttuja -Puheet on hyviä mutta kun on tekojen aika niin kaikki kaikkoaa paikalta.