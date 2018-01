Naiselle tuomio koirasuden hakkaamisesta ja kuristamisesta – "löi niin paljon kuin lähtee"

Voi koira parka... Sekö sitten oikeuttaa kohtelemaan sitä huonosti täällä Suomessakin kun se on tuotu Venäjältä ja sitä on ilmeisesti sielläkin kohdeltu huonosti? Puistattaa pelkkä tilanteen kuvitteleminenkin... Kiitos sivullisille kun puuttuivat tilanteeseen! Toivottavasti koiralla on nyt asiat paremmin ja siitä pidetään hyvää huolta eikä sitä "kouluteta" remmillä hakkaamalla tai muulla epäinhimillisellä tavalla.