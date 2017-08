Nainen myi laittomasti Baltiasta tuotuja koiranpentuja netissä – syyteharkinnassa satojen rikosten vyyhti

Helsingissä asuva nainen on myynyt netti-ilmoitusten kautta laittomasti maahan tuotuja sekarotuisia koiranpentuja, kertoo poliisi. Koirat on tuotu Suomeen lähinnä Virosta ja muualta Baltiasta.

Koiria on myyty netin myyntisivustoilla muutaman sadan euron hintaan. Sekarotuisia pentuja on arveltu tuodun Suomeen satoja. Poliisin mukaan taloudellisen hyödyn arvellaan olevan satoja tuhansia euroja.

– Myyjä on väittänyt pentujen olevan suomalaisia tai laillisesti maahantuotuja, rokotettuja ja sirutettuja. Hän on esittänyt muun muassa koirien EU-passin ja muita virallisen näköisiä virolaisia asiakirjoja. Todellisuudessa koirat on tuotu maahan laittomasti, ja useilla koirilla on ollut parvovirus, johon koira on kuollut pian ostamisen jälkeen, Helsingin poliisilaitoksen rikoskomisario Hannu Kortelainen kertoo.

Poliisin mukaan myyjä ei ole aina itsekään tiennyt, minkälaisten vanhempien jälkeläisiä pennut ovat olleet tai mistä oloista koiranpennut ovat peräisin. Pentuja on myös myyty eri rotuisina, kuin ne ovat todellisuudessa olleen. Koiranpentujen väitetty olleen esimerkiksi jackrusselinterrierien ja kääpiömäyräkoirien jälkeläisiä, mutta myöhemmin on selvinnyt, ettei tieto ole pitänyt paikkaansa.

Helsingin poliisilla on tällä hetkellä tapahtumista syyteharkinnassa noin 400 rikoksen vyyhti. Epäillyt petokset, salakuljetukset ja eläinsuojelurikokset ovat tapahtuneet vuosina 2014-2016. Tapauksia on tullut myöhemmin lisää.

Tuontikoiriin liittyy useita riskejä

Pentutehtailu ja koirien salakuljetus on poliisin mukaan kasvanut. Pentutehtailun kasvun takana on ulkomailta tuodun halvan koiran hankkimisen helppouden ja halpuuden houkuttelevuus. Ulkomailta saa nopeasti halvan ja pienen sekarotuisen koiran, joita ei juuri Suomesta saa.

Pentutehtailta hankittuihin ja ylipäänsä ulkomailta tuotuihin koiriin liittyy useita vakavia riskejä. Ostohetkellä hyvinvoivan näköinen koira voi kantaa tauteja, kuten esimerkiksi rabiesta tai ekinokokkoosia. Koiran kantamat taudit voivat olle ihmiselle hengenvaarallisia.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston läänineläinlääkäri Satu Haikan mukaan ekinokokkoosi ei oireile koiralla. Ihmisellä tauti voi aiheuttaa oireita vasta vuosien jälkeen ja tautia on vaikea hoitaa. Koirien tuomat taudit ovat usein sellaisia, mitä suomalaisilla koirilla ei ole.

Pentutehtaaseen viittaavat esimerkiksi se, jos koiranpentu maksetaan ostotilanteessa käteisellä ja pennun saa samantien mukaansa. Ulkomailta ostettavan koiran passista kannattaa pyytää etukäteen kuva ja varmistaa aluehallintavirastolta koiran ammattimaisesta tuonnista tehty ilmoitus.

Ammattimaisella tuojalla tulee olla esittää TRACES-terveystodistus, Eviran voimassaoleva rekisteröinti-ilmoitus ja eläinkuljettajalupa. Jos tarvittavia papereita ei löydy, laittomasta toimijasta kannattaa ilmoittaa kunnan valvontaeläinlääkärille.

Laittoman koiran maahantuonnista voi joutua maksamaan tarkastusmaksun, joka on 200-400 euroa. Lisäksi ostaja maksaa madottamisesta, rokotuksista ja koiran siruttamisesta seuraavat kulut.