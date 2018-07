Nainen hukkui Virolahdella

Varoituksia voimassa!

Hellevaroitus: Lähivuorokauden aikana on odotettavissa erittäin tukalaa hellettä koko maassa. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa erittäin tukalaa hellettä Lapin maakunnassa. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä koko maassa lukuun ottamatta Lapin maakuntaa.

Metsäpalovaroitus on voimassa koko maassa lukuun ottamatta Kittilän, Kolarin ja Ylitornion kuntia.