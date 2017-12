Näin uusi alkoholilaki näkyy kuluttajille – katso 12 kohdan lista

Harmi kun eivät "korkkausmaksua" tuoneet mukaan tuohon lakiin. Semmoinen kun on käytössä monissa maissa. Eli sallittaisiin omien alkoholijuomien (mietojen, kuten viinit) tuonti ravintolaan ja ravintola perisi niiden juomisesta/tarjoilusta sopivan maksun (esim. 10-20€ per pullo). Mahdollistaisi esim. laadukkampien viinien tuomisen (ruoka)ravintoloihin joiden valikoimat ovat suppeat, mutta ravintola ei menettäisi tulojaan asiakkaiden juodessa omia juomiaan. Harvalla ravintolalla on varaa pitää varastossa riittävästi viinejä joiden sisäänostohinta on yli 50€, mutta tällä tasoa saaataisiin nostettua mukavasti.