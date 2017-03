Näin terrorin uhka näkyy Helsinki-Vantaan lentokentällä: Poliisilla repussa konepistooli

Viime joulukuussa yksi asia muuttui Helsinki-Vantaan lentokentällä työskentelevien poliisien varustuksessa.



Maailmalla tapahtuneiden terrori-iskujen takia Itä-Uudenmaan poliisilaitos päätti, että lentokentällä työskentelevät poliisit kantavat jatkossa työtehtävissä mukanaan konepistoolia. Kyse on Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisipäällikkö Kari Rantalan mukaan varautumisesta.



– Silti halutaan, että ne ovat näkymättömissä. Me emme halua luoda turvattomuuden tunnetta missään nimessä, sanoo Rantala.



Asia ratkaistiin siten, että lentokentällä työskentelevillä poliiseilla on selässään reppu, jonka sisällä ase on. Kaikki kentällä työskentelevät poliisit on tarkoitus kouluttaa kantamaan asetta kentällä.



Terrori-iskua todennäköisempänä uhkana Helsinki-Vantaan lentokentälle Rantala pitää yksittäisen ”häiriintyneen henkilön” hyökkäystä.



– On todennäköisempää, että tällainen henkilö täällä (Helsinki-Vantaalla) jotain tekee.



Rantala korostaa, että suomalaisessa uhka-arviossa ei ole mikään kuitenkaan toistaiseksi muuttunut. Sisäministeri Paula Risikko (kok.) sanoi aiemmin keskiviikkona, että suojelupoliisi seuraa Lontoon epäiltyä terroritekoa ja sitä, muuttuuko Suomen turvallisuustilanne jollakin tavalla tapahtumien takia.



– Varautuminen on meidän toimintaympäristöön reagoimista. Haluamme olla valmiina, jos sattuu jotain, Rantala sanoo.