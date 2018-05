Näin sanoo Orpo hallituksen hajoamisesta: "En lähde hallitusta kaatamaan, tarkoitus on viedä sote maaliin"

Hallituksella ja erityisesti kokoomuksella on edessään vaikea viikko. Nähtävästi keskiviikkona tulee perustuslakivaliokunnan lausunto soten valinnanvapaudesta. Silloin ratkeaa, täyttääkö sote-ratkaisu kokoomuksen tavoitteet. Näin Orpo vastaa Lännen Median kysymyksiin kokoomuksen halusta pysyä hallituksessa.

Voiko kokoomus kaataa tällä viikolla hallituksen?

– Minä en lähde tähän viikkoon hallitusta kaatamaan. Tässä on tehty valtava työ ja saatu lait eduskuntaan. Olen ollut tyytyväinen kokonaisuuteen ja tarkoitus on viedä lait maaliin.

Sanoit lauantaina ykkösaamussa, että jos uudistus ei täytä sille asetettuja tavoitteita, niin puolueen ei ole syytä tukea uudistusta. Kuinka suuri uhka on, että kokoomuksen ehdot eivät täyty?

– Tässä uudistuksen varrella on ollut paljon uhkaavia vaiheita. Oikeasti lähden siitä, että sote saadaan maaliin asti. Tunnistan ne riskit, jotka perustuvat tietoihin, joita ei pitäisi olla, eli vuotoihin. Asioihin, joita perustuslakivaliokunnassa on pöydällä.

Perustuslakivaliokunnalta saattaa tulla isompia muutostarpeita. Se on hyvin ratkaisevaa, kun nähdään vaaditut muutokset, niin nähdään täyttääkö se ne ennakkoehdot, joita sote-uudistukselle on asetettu. Sen pohjalta sitten arvioidaan.

On ollut virheellisesti esillä, että kyse olisi vain valinnanvapaudesta. Näin ei ole, vaan koko uudistuksesta. Uudistuksen on tuotettava hyvä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä, hyvät hoitoketjut sisältäen nopean hoitoon pääsyn eli valinnanvapauden perustasolla ja myös sen, että sote tuottaa kolmen miljardin euron tulevien kustannusten alenemisen. Jos nämä ehdot täyttyvät, niin mennään eteenpäin.

Oletko nähnyt perustuslakivaliokunnan lausuntoluonnoksen?

– En ole nähnyt. Kaikki ennakointi on hankalaa ennen kuin tiedetään, mitä perustuslakivaliokunta sanoo. Mitä konkreettiset muutosvaatimukset tarkoittavat lainsäädännölle? Haluan, että kehysmenettely pitää. Tätä tehdään myös siksi, että saadaan rahat riittämään. Rahoitusratkaisua ei saa vesittää.

Viime kesänä perustuslakivaliokunnalla ei ollut mitään huomautettavaa soten rahoitusratkaisuun. Miksi nyt näyttää olevan?

– En osaa sanoa, miksi se nyt on tullut pöytään.

Tekeekö kokoomuksen eduskuntaryhmä torstain ryhmäkokouksessaan päätöksen soten tukemisesta tai hylkäämisestä?

– En usko, koska haluan, ettei tehdä hätiköityjä ratkaisuja, vaan arvioidaan asiaa rauhassa. Myös niin, että hallitus arvioi asiaa. En halua mennä näin pitkälle ollenkaan, kun haluan, että asiat hoidetaan.

Julkisuudessa väitetään, että suuri osa kokoomuksen eduskuntaryhmästä ei ole enää soten takana?

– Meillä on ollut kaikki päätökset yksimielisiä näitä muutamaan kapinallista lukuun ottamatta. Varmaan on huolestuneisuutta paljon julkisuuden perusteella.

Lykkääkö kokoomus sote-päätöksensä kahden viikon päästä olevan puoluekokouksen yli?

– Ei ole käynyt mielessäkään. Tämä on ihan oma asiansa. Tämä ratkeaa silloin, kun se ratkeaa.

Valmistautuuko kokoomus ennenaikaisiin eduskuntavaaleihin?

– Ei, me ei olla valmistautumassa vaaleihin, eikä olla lähdössä hallituksesta, vaan keskitytään nyt siihen, että eduskunta käsittelee lainsäädäntöpaketin, johon olemme sitoutuneet.

Olet sitoutunut soteen. Kuinka pettynyt olet, jos uudistus ei nyt toteudu?

– Me ei tehdä kiusallaan näitä uudistuksia. Minä olen pettynyt, jos tämä ei mene maaliin sen tähden, että tätä on kymmenen vuotta yritetty ja nyt ollaan tosi pitkällä. Näen sen, että kaikkien puolueiden mallit ovat hyvin lähellä tätä. Isommat alueet, vaalit ja valinnanvapauskin on kaikille. Eroja on vain siinä, miten valinnanvapaus tehdään. Suomalaisten palvelut pitää uudistaa. Tämä menee päin seinää nykyisellä järjestelmällä. Olen sitoutunut siksi, että sotesta on hallitusohjelmassa sovittu. Periaatteeni on se, että kun jotakin sovitaan, niin mennään eteenpäin, ja arvioidaan sitten, onko saavutettu se, mitä on tavoiteltu.

Jos sote ei mene nyt maaliin, niin mitä seuraava hallitus tekee?

– Pakko sen on tehdä sote-uudistusta. Se tässä onkin surullinen juttu, että sillä on samat palikat pöydällä. Siksi kaatuminen olisi suomalaisille hirveä tappio. Nyt pitää hyväksyä lait ja mennä toimeenpanovaiheeseen.