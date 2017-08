Näin koira matkustaa turvallisesti: Muista autoon verkko, vesi, aurinkosuojat ja kumimatto

Suomessa on yli 800 000 koiraa, ja kymmeniätuhansia niistä kuljetetaan autoissa harrastuksiin, lomamatkoille ja kesämökeille.

Nelijalkaisen perheenjäsenen automatkoilla on yksi perussääntö: koiraa ei saa kuljettaa etu- tai takaistuimilla vapaana tai ihmisen sylissä.

Irrallaan oleva koira on kaikille autossa matkustaville merkittävä turvallisuusriski. Koira itsekin voi vammautua tai menehtyä äkkijarrutuksessa tai kolarissa.

Muutaman kilon painoisen pikkukoirankin törmäyspaino 40-kertaistuu jo 50 kilometrin tuntinopeudella.

Irrallaan matkustava eläin voi myös pelästyä kolaria niin, että se pääsee ulos autosta ja karkaa turmapaikalta.



Paikka riippuu koiran koosta

Koiran kuljetus autossa on turvallisinta, kun se kytketään kunnollisiin turvavaljaisiin, farmari- tai SUV-mallisen auton takatilaan tai sinne asennettuun erilliseen kuljetuslaatikkoon.

Leveä valjas tukee koiraa oikein.

Henkilöauton umpinaisessa tavaratilassa ei saa kuljettaa mitään eläintä. Liikenneturvan tuoreessa kyselyssä joka kolmas vastaaja luuli toisin.

Keskikokoisen tai suuren koiran kuljettaminen on suositeltavaa tavaratilassa, joka on avoimessa yhteydessä matkustamoon ja jossa koiralle on riittävästi tilaa.

Turvallisuuden takeeksi tavaratilan ja matkustamon välille pitää asentaa koiraverkko, jotta koira ei pääse kiipeämään matkustajatilan puolelle. Samalla verkko estää koiran sinkoutumisen matkustamoon äkkijarrutuksessa.

Verkko pitää valita niin, että se sopii omaan automalliin ja pysyy tukevasti paikallaan.

Juuri omaan autoon suunnitellun merkkiverkon hinta liikkuu valmistajasta ja automallista riippuen 300 euron tietämissä.

Tarvikemarkkinoilla koiraverkkojen valikoima on yhtä laaja kuin niiden hintahaitarikin.

Kallein ja samalla suositeltavin vaihtoehto on ostaa auton avoimeen tavaratilaan kiinteä ja laadukas koirankuljetushäkki.

Yhden koiran mentävä häkki maksaa satoja euroja. Laadukas häkki on kuitenkin kestävä, joten sen voi siirtää seuraavaksi hankittavaan autoon.

Pieni koira takapenkille

Tavallisessa henkilöautossa pientä koiraa kuljetetaan takapenkillä. Tällöin istuin kannattaa suojata peitteellä ja koira kiinnittää auton turvavöihin turvavyövaljailla.

Welsh corgi George on kokenut automatkustaja. George on kiinnitetty takaistuimen turvavyöhön turvavaljaan avulla.

Vahvarakenteiset turvavyövaljaat on tehty leveästä ja kestävästä turvavyö- tai kuormansidontanauhasta. Kolarissa valjaat jakavat koiraan kohdistuvan voiman laajoille alueille.

Valjaita ostaessa kannattaa arvioida tarkasti saumojen ja lukkojen pitävyys ja laatu. Koiraa ei saa koskaan kiinnittää turvavöihin vain kaulapannasta.

Pienempiä koiria, kissoja tai muita pieneläimiä on hyvä kuljettaa takaistuimella pienessä kuljetuskopissa, joka on kiinnitetty istuimeen auton turvavöillä.

Suositeltavien kuljetuslaatikoiden kiinnityksessä hyödynnetään lastenistuinten tavoin auton Isofix-kiinnitysjärjestelmää.

Jos kuljetuskoppia ei saa muuten kiinnitettyä, sen voi sijoittaa takaistuimen jalkatilaan. Kun etupenkkiä siirtää taakse, kopin saa kiilattua tukevasti kiinni jalkatilaan.



Kumimatto on helppo puhdistaa

Aktiivisen käyttökoiran, kuten metsästyskoiran, kuljettaminen harrastuksiin ei ole aivan siisteimmästä päästä. Siksi kuljetuksiin kannattaa varustautua etukäteen.

Farmariauton tai maasturin takatilaa suojaa parhaiten kumimatto, jonka voi likaantumisen jälkeen pestä puhtaaksi.

Koiran voi eristää matkatavaroista tilaa jakavan verkkoseinän avulla.

Huopaverhoiltu tavaratilan lattia on eläimelle liukas ja siten epämiellyttävä matkustusalusta. Kumimatosta koira saa tassuillaan pitävän otteen.

Jos matkustetaan kesäkuumalla, takaikkunat on hyvä varustaa aurinkosuojilla. Matkassa pitää olla mukana myös juomakuppi ja pullo raikasta vettä. Eläinten ensiapulaukku auttaa pikkunaarmujen hoitamisessa.

Oman kokemukseni mukaan auto kannattaa suojata etukäteen koiran aiheuttamilta vaurioilta.

Kuljetin säännöllisesti perheemme metsästyskoiraa katumaasturilla, mutta jätin takapuskurin suojaamatta.

Kun muuten virheetön auto sitten meni neljän vuoden käytön jälkeen vaihtoon, takapuskurin päällinen oli koiramme kynsien jäljistä selvästi naarmuuntunut.

Sain autostani hyvitystarjouksen, josta vähennettiin puskurin maalauskustannuksina reilut 500 euroa. Takapuskurin maalauksen hinta automerkistä ja -mallista riippuen on yli 400 euroa.

Seuraavan autoni varustinkin sitten merkkikohtaisella, noin sadan euron arvoisella takapuskurin muovisella suojalistalla. Puskuri on kahden vuoden metsästyskoirakäytön jälkeen yhä naarmuton.