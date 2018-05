Näin ajokortin hankkiminen muuttuu – autokoulut päättävät, laskevatko korttien hinnat

Aikaisemmin aina kohdistettiin nuoriin kuljettajiin, että kuinka huonosti he ajavat sekä aiheuttavat runsaasti kolareita. Nyt kun katsotaan tilastoja viimeisen viiden vuoden osalta, niin nuorten kolarit ovat laskeneet merkittävästi. Eikös tämä kerro juuri sitä, että viimeisimmät autokouluopetukseen tehdyt muutokset ovat tuottaneet positiivistä tulosta. No nyt kaikki tämä mikä on hyväksi todettu pannaan romukuoppaan. Autokouluopetuksen osittainenkin antaminen simulaattorilla on höpö hommaa. Simulaattori opetusta mielestäni saisi antaa vain pimeän opetukseen. Autokouluissa olevat simulaattorit ovat kehitymättömiä liikenneopetuksen antamiseen. No annetaanhan simulaattoriopetusta myös lento-opetukseen. Siellä olevat simulaattorit ovat täysin toisesta maailmasta. Noin kymmenen vuoden kuluttua nähdään mihin tämä nykyisen hallituksen ja erityisesti sen ministeri Bernerin ajamat hölmöt uudistukset ovat johtaneet. Suomen teillä liian moni on menettänyt henkensä näiden hölmölaisten tekemien muka uudistuksien myötä. Ihmishenkiä ei saa politikotkaan takaisin. Yksi ministeri sekoittaa autokaupan, polkupyöräkaupan, rautatatieliikenteen ja autokoulujen tominnan ja mitä vielä?