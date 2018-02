Myös Oulun satamaa koskevassa työriidassa sovintoesitys - osapuolilta odotetaan vastausta torstaina

...Saksan suurin ammattiliitto IG Metall uhkasi tammikuussa aloittaa yleislakon, ellei työnantajapuoli taivu sen uudistusvaatimuksiin. Liitto vaati työajan lyhentämistä 28 tuntiin viikossa kahden vuoden ajaksi sekä 6 prosentin palkankorotusta.

Palkankorotuksen suuruudeksi saatiin neuvoteltua lopulta vain 4,3 prosenttia, mutta eniten huomiota herättänyt 28 viikkotunnin vaatimus meni läpi.

Mullistavasta työehtosopimuksesta on uutisoitu laajasti niin saksalaisessa kuin kansainvälisessä mediassa. Esimerkiksi The Telegraph ja Financial Times luonnehtivat sopimusta "virstanpylvääksi". Sen avaaman keskustelun uskotaan leviävän myös muualle.

- Tämä asettaa standardin kaikille muille, CNN:n haastatteleman Manulife Asset Managementin pääekonomisti Megan Greene arvioi.

Iltalehti haastatteli aiemmin Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuskoordinaattori Eero Lehtoa, joka ennusti työajan lyhentämisen teeman saapuvan myös Suomeen:

- Tästä tulee selvästi mietinnän paikka Suomessa. Ainakin ammattiliitot saavat puhtia siihen, että mentäisiin lyhyempään työaikaan tai palattaisiin siihen vanhaan, mikä sekin on paljon pidempi kuin mitä Saksassa ajatellaan.

Financial Timesin haastattelemien asiantuntijoiden mukaan Saksassa tehty päätös heijastelee nuorten työntekijöiden uudenlaista ajattelutapaa, jossa halutaan uhrata työnteolle vähemmän aikaa ja ennemmin viettää sitä