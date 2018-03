Myös julkisesta terveydenhuollosta voi ehkä saada tehorokotteen influenssaan ensi talvena

Valtion tehtävänä tukea lääkefimojen kursseja pelottelemalla ja pakottamalla (terveysalan henkilökunta) ottamaan tehottomia rokotteita? Taas on selittelyt menossa miksi influenssarokote ei toiminutkaan, mutta kovasti vakuutellaan, että toimii ensi vuonna. Kylläkin miltei joka vuosi on kuitenkin jouduttu toteamaan, että rokote ei toimi eli ainut hyötyjä rokotteista on lääketehdas. Piikitetyille ei sitten jääkään muuta kuin riski saada sivuvaikutuksia?

Miksi lääketehtaat on vapautettu täysin vastuusta mikäli rokotteet aiheuttavat haittavaikutuksia? Miksi rokotteissa ei ole kerrottu tuotteen sisältöä? Miksi tietoja rokotteiden sivuvaikutuksista ei enää kerätä?

Lääketeollisuus on nykyisin raadollista liiketoimintaa ja voitot pitää maksimoida. Nykypäivänä pitää olla kriittinen, muuten joudut huijjatuksi!