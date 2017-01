Mykkänen: Suomi auttaa syyrialaisia kymmenillä miljoonilla euroilla

Raha ei lievitä sotaorvon tuskaa ja hätää, eikä se muutu itsestään lääkkeiksi tai katoksi pakolaisen pään päälle.



Ilman rahaa syyrialaisten auttaminen ei silti onnistu.



– Suomi auttaa syyrialaisia tänä vuonna paljon, kymmenillä miljoonilla euroilla. Paine on pikemminkin ylöspäin viime vuoden 25 miljoonasta eurosta, vahvistaa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen (kok.) hallituksen valmisteleman avun suuruusluokan.



Mykkänen isännöi maanantaina Helsingissä alkavaa YK:n Syyria-konferenssia, jossa Syyrian naapurimaiden ja Pohjoismaiden hallitusten edustajat keskustelevat avustusjärjestöjen ja yritysten kanssa sekä keinoista saada apua perille että tukea naapurimaita pakolaisten auttamisessa.



– Taistelut pitää saada loppumaan. Nopeasti on löydettävä ratkaisuja, jotka mahdollistavat avun toimittamisen kaikkialle Syyriassa, Mykkänen viittaa siihen, että Syyrian sisällä on YK:n arvion mukaan yli 6 miljoonaa pakolaista.



Kuusi vuotta sitten Syyria oli väestön tulotason puolesta vauras Lähi-idän maa.



– Pudotus on ollut harvinaisen raju. Keskiluokkainen ja keskituloinen maa on pommitettu lähelle keskiaikaa. On tyrmäävää, että neljännes väestöstä on paennut maasta ja Syyriassa neljä viidestä ihmisestä elää köyhyysrajan alapuolella ja on välittömän humanitaarisen avun tarpeessa, Mykkänen sanoo.







Syyrialaiset elävät samalla tavalla nollapisteessä kuin saksalaiset vuonna 1945. Erona on, että Syyriassa diktaattori Bashar al-Assad on voittamassa Venäjän ja Iranin tuella sotimisen maan suurimmista kaupungeista, joista monet ovat betoni- ja kivimurskaa.



– Vaikka Syyrian hallitus on toinen osapuoli sodassa, he ovat suurimmassa osassa maata taho, jonka kanssa YK:n ja avustusjärjestöjen täytyy neuvotella, kun apua toimitetaan perille, Mykkänen toteaa.



Kazakstanin pääkaupungissa Astanassa alkavat maanantaina neuvottelut rauhasta. Päävälittäjinä ovat Venäjä ja Turkki, mutta myös Yhdysvallat on kutsuttu paikalle.



– Haluan olla optimisti. Uskon, että Venäjällä, lännellä ja Turkilla on samansuuntainen intressi. Syyrian sota on pumppu, joka tuottaa radikalisoitumista, terrorismia ja terroristeja niin kauan kuin se jauhaa.



Mykkänen painottaa, että Suomi ja EU eivät ole luopuneet ulkopolitiikan linjastaan, jossa vaaditaan Syyriaan demokratiaa.



– Rauha vaatii jonkinlaista yhtenäistä hallintoa, mutta luottamus palautuu hitaasti. Kurdeilta ja oppositiolta ei voi edellyttää hallituksen joukkojen päästämistä alueilleen, koska sitä ei tule pian tapahtumaan. Bosniassa eri ryhmien yhteishallinto on kituutellen mahdollistanut sen, että maassa ei ole ollut suuria väkivaltaisuuksia 20 vuoteen, Mykkänen nimeää esimerkin toivosta.







Välittömässä hädänlievityksessä Suomi ohjaa apumiljooniaan syyrialaisten naisten ja tyttöjen sekä vähemmistöjen pelastamiseen. Mykkänen korostaa painopisteiden olevan arvovalinta ja viesti konservatiivisille maille.



– Syyriassa lapsiavioliittojen määrä ja seksuaalinen väkivalta ovat lisääntyneet. Maassa on miljoonia naisia, jotka joutuvat synnyttämään poikkeuksellisen huonoissa oloissa. Lapsikuolleisuus nousee nopeasti. Vammaisten asema on järkyttävä. Kehitysavun leikkausten keskellä priorisoimme apuamme tasa-arvon edistämiseen kriisialueilla, Mykkänen korostaa.



Hallitus ohjaa kehitysapuaan YK:n naisjärjestölle ja väestörahastolle.



– Olemme niiden suurimpia rahoittajia. Monet maat eivät niitä valitettavasti tue, koska pitävät UN Womenia ja UNFPA:ta liian liberaaleina: naisten ja seksuaalivähemmistöjen asemaa edistävinä, Mykkänen suree.



Konferenssiin osallistuu 43 yritystä, joista 30 on suomalaisia. Mykkänen painottaa, että Syyrian kaltaisiin paikkoihin eivät onnenonkijat pyri, vaan että kriisialuetoimintaan erikoistuneet yritykset ovat alojensa kärkeä ja auttavat osaamisellaan YK:n tavoitteiden toteutumista.