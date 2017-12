Mykkänen lyttää aktiivimallin vastustajat: Jos ei kotiseudulta löydy mitään, täytyy lopulta muuttaa

Siinä, että työnantaja ei löydä työntekijöitä on aina kaksi puolta. Varmasti työnhakijoitakin voi auttaa ja aktivoida ja työnhakijan statukseen liittyy velvollisuus olla työmarkkinoiden käytettävissä, mutta on ihan aiheen kysyä myös työnantajilta onko tarjottu työpaikka työmarkkinoilla vetovoimainen jos siihen ei saa ketään tai kukaan ei siinä työssä pysy. Tässä tullaan palkka-asioihin, työmatkoihin ja yleiseen työviihtyvyyteen. Kuulostaa, että työtä tarjoaa paljolti sellaisia, jotka haluaa lähinnä hyväksikäyttää työttömiä ilman aikomustakaan pitää henkilöä pysyvästi töissä. Hyviä esimiestaitoja on harvoilla ja harvat niitä pyrkivät kehittämään. Vaihtuva työväki on myös työnantajalle peiliin katsomisen paikka. Jos yritys ei toimi ilman orjatyövoimaa niin eihän se ole elinkelpoinen, siinä on laskettu kannattavuus ihan pieleen. Oletteko kokeilleet tarjota parempaa palkkaa jotta työväkeä löytyy, näin markkinataloudessa tulisi toimia jos ei työvoimaa muuten löydy.