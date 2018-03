Mykkänen: Aktiivimallin vaikutuksia on liian varhaista arvioida

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) sanoo, että aktiivimallin vaikutuksia on liian aikaista arvioida. Hänen mukaansa ihmisillä ei ole vielä täyttä käsitystäkään siitä, mitkä kaikki palvelut täyttävät aktiivimallin ehdot.

Kelan ennakkotietojen mukaan tammi-maaliskuussa vain 46 prosenttia Kelan peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea saavista työttömistä on täyttänyt aktiivisuusehdon.

Mykkänen ei lähtisi muuttamaan aktiivimallia, mutta tarvetta on täsmentää ohjeistusta.

– Voitaisiinko esimerkiksi ay-liikkeen järjestämiä työllistymiseen tähtääviä kursseja kelpuuttaa. Siinä on ollut muodollisia esteitä. Minusta näitä asioita kannattaa katsoa ennakkoluulottomasti, hän sanoo.

Mykkäsen mukaan työvoimatoimistoihin tarvitaan lisää voimavaroja. Hän laskee, että kustannukset olisivat joitakin kymmeniä miljoonia euroja. Työllisyyden kasvaessa työttömyyskorvauskustannukset kuitenkin laskevat, mikä vapauttaa voimavaroja heikommin työllistyvien aktivointiin.

– Yksi haaste, joka on varmasti olemassa on, että aika iso osa työvoimatoimistojen listoilla olevista työttömistä on hyvin vaikeasti työllistettäviä pitkäaikaistyöttömiä, Mykkänen arvioi.

Hänen mukaansa TE-toimistoista on kerrottu, että ihmisten ilmoittautumiset kursseille ovat lisääntyneet runsaasti. Työttömät ovat myös aiempaa aktiivisempia haastatteluissa, ja he hakevat entistä enemmän keikkatyötä. Työtä on myös saatu.