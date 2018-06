MV-oikeudenkäynnissä luetaan viimeisiä syytteitä – rahankeräysrikoksesta syytteessä myös "pedofiilien metsästäjä"

MV-julkaisua koskevan oikeudenkäynnin viimeinen käsittelypäivä alkoi tiistaina Helsingin käräjäoikeudessa. Syyte luettiin muun muassa rahankeräysrikossyytteestä, johon liittyy "pedofiilin metsästäjästä" kirjoitettu juttu.

MV-julkaisua koskeva viimeinen varsinainen oikeudenkäyntipäivä käynnistyi tiistaina Helsingin käräjäoikeudessa.

Puoli kymmeneltä alkaneessa oikeudenkäynnissä alettiin käsitellä kahta rahankeräysrikossyytettä.

MV-julkaisun perustaja Ilja Janitskin on syytettynä molemmassa syytekohdassa.

Toisessa jutussa on kyse siitä, että MV-julkaisu olisi kerännyt toimintansa pyörittämiseen rahaa vastikkeettomasti ja ilman rahankeräyslupaa.

Toisessa jutussa syytteessä on Janitskinin lisäksi Keski-Suomesta kotoisin oleva mies. Syytteeseen johti MV:ssä vuonna 2015 julkaistu juttu, jossa kerrottiin keskisuomalaiselle miehelle tehdystä rahankeräyksestä. Taustalla on miehen saama rikostuomio, jota jutussa on käsitelty.

Mies on aikanaan tuomittu siksi, että hän julkaisi lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista tuomittujen nimiä ja kuvia Facebookissa. "Pedofiilien metsästäjäksi" kutsuttu mies on tuomittu maksamaan vahingonkorvauksia niille, joiden nimiä on julkaistu. Hänet on tuomittu henkilörekisteririkoksesta, ja yksi asiaan liittyvä tuomio on Korkeimmassa oikeudessa käsittelyssä.

MV:ssä olleessa artikkelissa oli syyttäjän mukaan muun muassa julkaistu miehen tilinumero.

"Janitskinilla ei ole tietoa"

Oikeudessa sekä Janitskin että syytetty mies kiistivät syyllistyneensä rikoksiin.

Janitskinin puolustus kiisti oikeudessa jälleen sen, että hän vastaisi sivuston juttujen julkaisemisesta. Puolustus on vedonnut tähän lähes jokaisen syytteen osalta oikeudessa.

Lisäksi Janitskinin puolustuksen mukaan sivusto toimii ulkomailla, koska sen palvelimet eivät ole Suomessa ja sen taustalla ollut Janitskinin yhtiö on toiminut Espanjassa.

Keskisuomalaiseen mieheen liittyvästä syytteestä Janitskinin puolustus totesi, ettei tämä tiedä rahankeräyksestä mitään. Hän kertoi kirjoittaneensa keräystä edeltävän jutun.

– Janitskinilla ei ole tietoa, mistä tilinumero on sinne tullut, totesi hänen puolustajansa Anu Koivu.

Syyttäjä on Janitskinin osallisuudesta toista mieltä. Hänestä juttu on julkaistu sitä varten, että sillä olisi kerätty rahaa miehelle.

Rahankeräyksen kohteena ollut mies puolestaan sanoi, ettei hänellä ollut jutun julkaisun kanssa mitään tekemistä. Hän kuitenkin myönsi, että hänen tililleen on lahjoitettu yli 4 200 euroa.

– Tililleni on tullut yksityislahjoituksia, mies sanoi.

Lahjoitukset ovat tulleet miehen mukaan Facebookissa yhteyttä ottaneilta ihmisiltä. Hän on jakanut heille tilinumeroaan. Mies kertoi oikeudessa, että hän olisi pyytänyt MV-julkaisua myöhemmin poistamaan jutun.

Janitskin: tarkoitus ammattimaiseen toimintaan

Toisen rahankeräysrikossyytteen osalta Janitskin pääsi aamupäivällä vielä ääneen. Janitskinin puolustuksen mukaan rahankeräys ei ollut vastikkeetonta, vaan sen vastineeksi annettiin sivustolle lukuaikaa.

Janitskin kertoi, että hän olisi tulevaisuudessa toivonut kehittävänsä MV-julkaisusta entistä ammattimaisemman.

– Vajaalla 100 ihmisellä oli julkaisuoikeuksia. Tässä on lopputulos sitten, Janitskin totesi oikeudenkäyntiin viitaten.

Aamupäivällä syyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen kutsui vielä lisätodistajan Poliisihallituksesta, koska puolustus ja syyttäjät eivät päässeet yhteisymmärrykseen yhden Poliisihallituksen tekemän, rahankeräystä koskevan asiakirjan arvosta kirjallisena todisteena.

Ratkaisu syksyllä

MV-julkaisua koskevassa rikosvyyhdissä on kaikkiaan toistakymmentä rikossyytettä.

Julkaisun perustajaa Ilja Janitskinia syytetään muun muassa törkeistä kunnianloukkauksista, tekijänoikeusrikoksista, kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja rahankeräysrikoksista.

Kokonaisuudessa on ollut myös muita syytettyjä. Janitskin on kiistänyt syyllisyytensä kaikista syytteistä.

Iltapäivällä oikeudessa on määrä käsitellä vielä kahta tekijänoikeusrikossyytettä. Käräjäoikeuden puheenjohtaja on aiemmin arvioinut, että tuomio annetaan syyskuun lopussa.

Kokonaisuudessa asianomistajana on Lännen Median osakaslehti Kaleva sekä lehden vastaava päätoimittaja.