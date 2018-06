MV-juttu: Syyttäjän mukaan Ylen toimittajaan kohdistettu kampanja "täysin omaa luokkaansa" – vaatii Bäckmanille vankeutta

Johan Bäckmania syytetään Ylen toimittajan vainoamisesta ja törkeästä kunnianloukkauksesta. Toimittajaa kuullaan vielä tänään Helsingin käräjäoikeudessa.

MV-julkaisua koskevassa oikeudenkäynnissä puidaan keskiviikosta alkaen myös kokonaisuutta, johon liittyy kohudosenttina tunnettu Johan Bäckman.

Bäckman saapui oikeudenkäyntiin keskiviikkona vastaamaan syytteisiin vainoamisesta ja kahdesta törkeästä kunnianloukkauksesta.

Kaikki syytteet, joihin Bäckman vastaa, liittyvät Yleisradion toimittajaan Jessikka Aroon kohdistettuun vastakampanjaan. Kokonaisuudessa syytettynä on myös Ilja Janitskin ja kolmas yksityishenkilö, joka liittyy MV-julkaisuun.

Syytteiden mukaan Bäckman on ollut Aroon vuosina 2014–2016 yhteydessä tavalla, joka on rinnastettavissa vainoamiseen. Törkeät kunnianloukkaussyytteet liittyvät juttuihin, joissa Aroa on käsitelty ja joiden tekoon Bäckman on osallistunut tavalla tai toisella. Osa jutuista on julkaistu MV-julkaisussa, osa muualla.

Lännen Media seuraa oikeudenkäyntiä Helsingin käräjäoikeudessa keskiviikkona. Bäckman on kiistänyt kaikki syytteet, kuten myös Janitskin ja kolmas yksityishenkilö.

Syyttäjä: toiminta omassa kategoriassaan

Oikeudessa syytteitä ajaa kihlakunnansyyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen. Hämäläinen luonnehti oikeudenkäynnissä, että toimittaja Aroon kohdistunut menettely on poikkeuksellista.

Hämäläinen totesi, että Aro on työssään kirjoittamiensa juttujen vuoksi joutunut ensin Bäckmanin ja sitten MV-julkaisun maalittamaksi. Tästä on seurannut organisoitunut kampanja Aroa vastaan. Kaikki on syyttäjän mukaan lähtenyt vuonna 2014 julkaistusta jutusta.

Syyttäjän mukaan toiminnan tavoitteena on ollut, ettei Aro haluaisi tai kykenisi jatkamaan omaa työtään.

– Aron kohtelu on ollut suomalaisessa mittakaavassa täysin omassa luokassaan, Hämäläinen totesi.

Hän totesi myös, että oikeus joutuu ottamaan samalla kantaa siihen, mikä on toimittajien asema.

– Bäckmanin kohdalla vainoaminen on jatkunut lähes puolentoista vuoden ajan, hän on lähestynyt Aroa käyttämällä useita eri viestivälineitä siten, että toiminta on ollut jatkuvaa ja säännöllistä, syyttäjä totesi.

Toiminta on syyttäjän mukaan ollut sellaista, että se on vaikeuttanut Aron elämää merkittävästi. Arvostelu ei ole syyttäjän mukaan kohdistunut Aron työhön, vaan häneen henkilökohtaisesti. Syyttäjän mukaan Bäckman olisi muun muassa järjestänyt MV-julkaisulle tietoja tämän henkilökohtaisista asioista ja aiemmasta huumetuomiosta.

Kirjoituksia on kohdistettu myös toimittajan perheeseen. Bäckman on syyttäjän mukaan kirjoittanut satoja tviittejä ja henkilökohtaisia viestejä.

Toimittajaa kuullaan oikeudessa

Arosta on syyttäjän mukaan sittemmin tehty pilkkalauluja ja loukkaavia kuvamanipulaatioita, ja häntä on seurattu ja tarkkailtu.

Syyttäjän mukaan Bäckman on ollut aloitteellinen yhteydenotoissa myös MV:ssä julkaistuihin juttuihin. Aro on tämän asianajajan mukaan pyytänyt häntä lopettamaan, mutta tämä ei ole johtanut mihinkään.

Aroa on määrä kuulla oikeudessa vielä tänään. Oikeudenkäynnissä Aron asianajaja totesi, että Aroa on myös uhkailtu käynnissä olevaan oikeudenkäyntiin liittyen. Hän tulee esiintymään oikeudessa sermin takana.

Oikeussalissa vartija on joutunut säännöllisesti tarkistamaan, mitä ihmiset tekevät kännyköillään. Oikeussalissa kuvaaminen ja äänittäminen on kielletty, ellei oikeuden puheenjohtaja anna siihen lupaa.

Syyttäjä vaatii Bäckmanille ehdollista vankeusrangaistusta. Myös Janitskinille vaaditaan kokonaisuudesta kaikkiaan vankeutta.

MV-kokonaisuutta käsitellään käräjäoikeudessa kesäkuun ajan.