MV-julkaisun perustaja Janitskin: "Kukaan ei vastannut mistään"

- Kirjaudutaan sisälle, ihmiset pääsevät kirjoittamaan otsikon, ingressin, sisällön, liittämään kuvia ja painamaan publish-nappia ja silloin se on siellä, kuvaili MV-julkaisun perustaja Ilja Janitskin tapaa, jolla juttuja julkaistiin MV:ssä.

Hän kertoi antaneensa julkaisuoikeuksia kymmenille ihmisille.

Lukuisiin syytteisiin oikeudessa vastaamassa ollut Janitskin totesi, että hän ei ole mikään päätoimittaja, vaan vastaa vain omista kirjoituksistaan. Hänen mukaansa vaikka syyttäjä olisi voinut kirjoittaa julkaisuun.

- Kukaan ei vastannut mistään. Suurin osa MV-lehden jutuista on lukijapostina tullutta. Puhutaan sadoista kirjoittajasta ennemmin kuin kymmenistä. Ainoa joka toimi omalla nimimerkillä olin minä, Janitskin sanoi.

Hän kertoi, että julkaisu toimi hänen omistamansa espanjalaisyhtiön kautta ja palvelimet sijaitsivat Yhdysvalloissa ja Ranskassa. Hän aloitti julkaisun nimellä Mitävittua, nimi muutettiin myöhemmin MV:ksi.

Syyttäjän mukaan Janitskin on todellisuudessa vastannut MV-julkaisun sisällöstä ja vaatii hänelle vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeusrangaistusta muun muassa törkeästä kunnianloukkauksesta, tekijänoikeusrikoksista, rahankeräysrikoksista, rahapelirikoksista, laittomasta uhkauksesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Toistaiseksi oikeudessa on käsitelty syytekokonaisuutta, joka käsittelee Ylen toimittajan vainoamista ja törkeitä kunnianloukkauksia. Syyttäjän ja Ylen toimittajan mukaan Janitskin, Johan Bäckman ja kolmas henkilö masinoivat toimittajaa vastaan henkilöön menevän vihamielisen informaatiokampanjan, jotta tämä ei voisi jatkaa työtään.

"Tarjosin ihmisille alustan kirjoittaa"

Janitskin vertasi MV-julkaisua Facebookiin oikeussalissa.

- (Se oli) samanlaista kuin Facebookissa, että tarjosin alustan ihmisille. Tämä oli tällainen uusi innovaatio.

Syyttäjä kysyi, pystyikö hän päättämään mitä julkaistiin ja mitä ei. Janitskin vastasi, että on poistanutkin useita artikkeleita.

Sittemmin MV:n toiminnasta omien sanojensa mukaan luopunut Janitskin sanoi julkaisseensa kaikki omat artikkelinsa MV:ssä omalla nimellään. Hän ei kommentoinut kysymystä siitä, miksi MV:ssä sallittiin anonyymit kirjoitukset ja totesi, ettei kukaan moderoinut keskustelupalstaa, joka esiintyi julkaisun yhteydessä. Janitskin kertoi, että ei ollut vahtimassa sitä, kuka julkaisi ja mitä julkaisi.

- Hyvin monesti ilmoitin, että jokainen vastaa omista urpoiluistaan, että minä vastaan vain omista kirjoituksista, tekemisistä ja sanomisistani.

Janitskin kiistää tehneensä yhteistyötä Johan Bäckmanin kanssa, loukanneensa toimittajan kunniaa, julkaisseensa valheellista tietoa, maalittaneensa toimittajaa tai kirjoitelleensa salanimien suojissa.

Bäckman kiisti toimittajan vainoamisen

MV-julkaisua koskevilla käräjillä kuultiin tänään myös Ylen toimittajan vainoamisesta ja törkeistä kunnianloukkauksista syytettyä, Venäjä-yhteyksistään tunnettua Johan Bäckmania. Hän myönsi käyttäneensä useita toimittaja Jessikka Aron herjaavaksi kokemia nimityksiä tästä, mutta piti niitä "leikkisänä nokitteluna"

Bäckman kiistää vainoamisen ja törkeät kunnianloukkaukset. Samoin hän kiistää tunteneensa MV-julkaisun perustajaa Ilja Janistkinia tai tehneensä tämän kanssa yhteistyötä Venäjän informaatiovaikuttamista tutkineen toimittaja Aron mustamaalaamiseksi.

MV-julkaisu on muun muassa käsitellyt lukuisissa artikkeleissaan Aron noin 15 vuotta vanhaa sakkotuomiota ja julkaissut Arosta kuvamateriaalia. Syyttäjän ja Aron mukaan kirjoitukset on tehty herjaavassa tarkoituksessa ja niissä on vähintäänkin osittain myös valheellisia tietoja. Kaiken kaikkiaan herjaavia artikkeleita on pelkästään MV:ssä Aron mukaan noin 150.

Bäckman myönsi tilanneensa Aron vanhan tuomion käräjäoikeudesta, mutta kiisti lähettäneensä sitä Janitskinille.

- Muistaakseni kirjoitin siitä Janitskinille varoittaakseni Janitskinia, mutta päätöstä ei ole lähetelty mihinkään, Bäckman sanoi.

Syyttäjä kysyi, eikö Bäckmanista ole erikoista se, että kun hän tilaa toistakymmentä vuotta vanhan tuomion, jota ei ole kukaan muu tilannut, pari päivää sen jälkeen artikkeli ja osia tuomiosta julkaistaan MV-julkaisussa.

- Tämähän ei pidä paikkaansa, ettei kukaan muu ole tilannut tuomiota. Se on varmasti ollut useammankin henkilön hallussa se tuomio, Bäckman sanoi.

Bäckman myönsi levittäneensä pilkkavideota toimittajasta

Syyttäjän mukaan Bäckman on muun muassa levittänyt toimittajasta perätöntä tietoa ja tästä laadittua pilkkalaulua netissä ja toimittanut Arolle kipsijäljennöksen Viron kiistellystä pronssisoturipatsaasta. Aron asianajaja Martina Kronström kertoi aiemmin, että Aro koki tämän verhottuna uhkauksena.

Aron asianajaja Kronström kysyi Bäckmanilta, pitääkö paikkansa, että Aro on lukuisia kertoja pyytänyt, että Bäckman korjaisi väärät tiedot ja lopettaisi väärien tietojen levittämisen.

- Eräs teema oli, että voisitko poistaa halventavat väitteet. Sitten hän lähetti listan jostain linkeistä ja totesin, että jos joissakin medioissa on julkaistu virheellistä tietoa, hänen täytyy ottaa tiedotusvälineisiin yhteyttä ja pyytää oikaisua, Bäckman sanoi.

Syyttäjän alustava rangaistusvaatimus Bäckmanille on kahdeksan kuukautta vankeutta, jonka voi määrätä ehdollisena.

Yksi kokonaisuuden asianomistajista, mediayhtiö Sanoma on STT:n suurin omistaja.