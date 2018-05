MV-julkaisun perustaja Ilja Janitskin käräjille kesäkuussa – lisäsyytteitä voi olla vielä luvassa

MV-verkkojulkaisun perustaja Ilja Janitskin voi saada vielä lisää syytteitä, kuin mitä tänään torstaina on jo nostettu.

Janitskia vastaan on Helsingin käräjäoikeuden mukaan nostettu syytteitä useasta rahankeräysrikoksesta, tekijänoikeusrikoksista ja törkeistä kunnianloukkauksista. Lisäksi Valtakunnansyyttäjänvirastossa on syyteharkinnassa sellaisia rikosepäilyjä, jotka kuuluvat valtakunnansyyttäjän syyteoikeuden alle. Näitä ovat esimerkiksi sananvapauteen liittyvät rikokset.

Valtakunnansyyttäjänvirastosta kerrotaan, että sen alaisesta syyteharkinnasta tiedotetaan vielä myöhemmin torstaina. Syytteiden nostamisen määräpäivä on tänään.

Jutun oikeudenkäynnin on määrä alkaa 13. kesäkuuta, ja se on tarkoitus saada istuttua kesäkuun loppuun mennessä. Janitskinia koskevat haasteet tulevat julkisiksi sen jälkeen, kun jutun käsittely on alkanut oikeudessa. Hän on sittemmin ilmoittanut luopuneensa tehtävistään MV-julkaisussa.

Torstaisten syytteiden lisäksi Janitskin voi Lännen Median tietojen mukaan joutua vielä vastaamaan lisäsyytteisiin toisessa oikeudenkäynnissä. Syyteoikeutta pitäisi pyytää Andorralta näiden juttujen osalta.

Janitskin luovutettiin Suomeen Andorrasta tänä keväänä, ja hän on sittemmin ollut vangittuna Suomessa. Tätä aiemmin hänet on jo vangittu myös poissaolevana.

Janitskin on vangitsemisoikeudenkäynnissä kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.

Syytteiden nostamisesta kertoi ensimmäisenä Yle ja STT.