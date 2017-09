Muut presidenttiehdokkaat odottivat suurempiakin lukuja – "Istuva presidentti on yleensä suosittu"

Yli 150 000 kannattajakortin määrä ei vaikuta hirveästi hetkauttavan istuvan presidentin Sauli Niinistön haastajia. Osa heistä kuittaa suuren korttimäärän odotetuksi.

Keskustan Matti Vanhanen.

– Odotin korkeampaa lukua. Ei tämä mikään yllätys ole. Toivoisin, että Niinistö nyt kursailematta ilmoittaa olevansa ehdolla ja osallistuu keskusteluihin meidän muiden ehdokkaiden kanssa. Hänellä on nyt ollut kaksoisstrategia: kampanja on käynnissä, vaikka hän ei ole itse mukana, keskustan ehdokas Matti Vanhanen sanoo.

Myös Perussuomalaisten ehdokas Laura Huhtasaari piti lukua melko odotettuna.

Perussuomalaisten Laura Huhtasaari.

– Ajattelin ennakkoon, että kortteja olisi ollut noin 200 000. Istuva presidentti on yleensä suosittu. Näin on Suomessa perinteisesti ollut. Käymme normaalisti vaalit, kuten ennenkin on tehty, Huhtasaari toteaa.

Sdp:n ehdokas Tuula Haatainen pitää lukuja huomionarvoisina, muttei yllättävinä.

Sdp:n Tuula Haatainen.

– Toiselle kaudelle hakevalle istuvalle presidentille lukumäärä on huomionarvoinen. Demokratiaan kuuluvat aina vaalit. Saamme ehdokkaiden kesken hyvän keskustelun aikaan. Olemme vasta maratonin alkumatkalla, Haatainen sanoo.

Vihreiden Pekka Haavisto on ainoa Lännen Median haastattelemista neljästä ehdokkaasta, joka kuvailee Niinistön kannattajakorttien määrää suureksi. Haavisto sanoo nostavansa hattua kokoomuksen organisoimille kerääjille.

Vihreiden Pekka Haavisto. KUVA: Mauri Ratilainen

– On se juhlallinen määrä. Huomasin jo kesällä, että kokoomuksen kenttä on hyvin aktivoitunut keräämään kortteja. Puolueen organisoitumiselle on nostettava hattua. Tämä voi vahvistaa kokoomusta. Tämä motivoi jatkamaan omaa kampanjaa. Saamme hyvän kisan aikaan, Haavisto miettii.