Muumimatkailua markkinoidaan nyt Kiinassa – "Kävijöitä alkaa tulla ja runsaasti"

Naantalin Muumimaailmaan on tullut jo vuosikausia paljon kävijöitä Japanista, ja määrä kasvaa edelleen. Viimeisen parin vuoden aikana kiinnostus muumeja kohtaan on kasvanut kohisten Etelä-Koreassa, ja muumeista on innostuttu myös Taiwanissa. Tampereen Muumimuseossa japanilaiset ovat olleet kautta aikain suurin ulkomaalaisryhmä. KUVA: Maija Tammi