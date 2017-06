Mustikka kukkii reilusti myöhässä, mutta se voi olla supermarjalle hyvä asia

Mustikan kukinta on reilusti myöhässä, selviää Luonto-Liiton kevätseurannasta. Mustikka kukkii jo Etelä-Suomessa, mutta Keski-Suomessa kukinta on vasta aluillaan, ja Kuopiota pohjoisemmasta havaintoja ei ole tehty vielä yhtään. Hytisyttävä huhtikuu aiheutti sen, että muidenkin kukkivien kasvien kukinta on jäljessä keskimääräisestä keväästä.

Pitääkö nyt huolestua, Luonto-Liiton metsävastaava Lauri Kajander?

- Ei tarvitse huolestua. Mustikan kypsyminen myöhemmin voi olla hyväkin asia, kun hallan riski on kukintavaiheessa pienempi. Kukkimisen aikana ja sen jälkeen tulevat pakkaset aiheuttavat sadolle merkittäviäkin haittoja, Kajander kertoo.

Mustikka on tärkeä osa metsäluontoa. Se on monen eläimen ravintoa. Mustikka kärsii kuitenkin elinympäristön tuhoutumisesta. Esimerkiksi avohakkuut ovat suomalaismetsän supermarjalle myrkkyä.

- Ei mustikka vielä sukupuuton partaalla ole, ja se pärjää monenlaisessa ympäristössä. Totuus kuitenkin on se, että avohakkuumetsätalous uhkaa mustikkaa, kuten muutakin metsäluontoa, Kajander sanoo.

Hän arvioi, että vaikka kevät on myöhässä, tilanne ei ole täysin poikkeuksellinen. Pohjoisessa kesä antaa edelleen odottaa itseään, mutta eteläisen Suomen keskilämpötila on ollut lähellä tavallista keskiarvoa lämpimän toukokuun ja kesäkuun alun takia.