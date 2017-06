Muslimien id al-fitr on koko perheen hauskanpitojuhla

Samaan aikaan kun iso osa suomalaisista körötteli juhannuksen paluuliikenteessä, suomalaiset muslimit juhlivat yhtä vuoden tärkeimmistä juhlistaan. Paastokuukausi ramadanin päättymisen kunniaksi vietettävän id al-fitrin juhlintaan oli varattu monia kouluja, urheiluhalleja ja puistoja.

Helsingissä juhlaa vietettiin muun muassa Malmin peruskoululla, jossa grilli oli kuumana ja lapsille oli järjestetty monenlaista toimintaa.

- Tämä on koko perheen juhla. Lapset iloitsevat, tarjolla on makeisia ja ruokaa. Syömis- ja juomispäivä, pidetään parhaat vaatteet yllä, kertoi somalialaislähtöinen Mohammed Mustafa.

- Lapsille ostetaan uudet vaatteet ja aikuisetkin ostavat toisilleen lahjoja, Al-Birr Lähimmäisavun marokkolaissyntyinen toiminnanjohtaja Saadia Radouai sanoi.

Lasten rooli juhlinnassa korostuu. Heille on esimerkiksi järjestetty pelejä ja kilpailuja.

- Aikuiset tietävät että heillä on juhla, koska he ovat paastonneet. Mutta lapset pitäisi saada tavalla tai toisella ymmärtämään, että nyt on heidän juhlansa, selittää Mustafa.

Tänä vuonna juhlimista helpotti se, että id al-fitr osui juhannusviikonlopulle. Mustafan mukaan kouluista on saanut yleensä kolme päivää vapaata silloinkin, kun juhla on ollut arkena.

Tunnelma sama kuin muslimimaissa

Juhlinta Malmilla alkoi aamulla rukouksella, johon osallistui satoja ihmisiä. Näin suuret ihmismassat eivät oikein mahdu suomalaisiin moskeijoihin, joten juhlaa varten on varattu isompia tiloja.

Juhlijoiden mukaan tunnelma Suomessa järjestettävässä id al-fitrissä on samanlainen kuin muslimimaissa. Kansainvälistä maustetta tuo se, että juhlaan osallistuu muslimeita niin monista eri maista.

- Marokkolaisia, egyptiläisiä, algerialaisia, irakilaisia, arabialaisia, somalialaisia, ihan kaikenlaisia ruokia löytyy, Mustafa luettelee.

Yksi perisuomalainenkin piirre juhlassa oli: epävakaa kesäsää.

- On suositeltu, että juhlat pidetään näkyvimmissä paikoissa. Oli tarkoitus pitää ulkona, mutta tiedossa oli vähän sateinen päivä niin ei uskallettu mennä sinne, Mustafa kertoo.