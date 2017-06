Murtovarkaalla iso saalis Kärsämäellä – poliisi julkaisi pitkän listan liemikulhosta perämoottoriin

Murtovaras vieraili Kärsämäellä Eteläpuolentiellä sijaitsevassa vapaa-ajan asunnossa ja sai saaliiksi runsaasti sekalaista tavaraa. Poliisille tehtiin ilmoitus murrosta 22. kesäkuuta.

Poliisi on julkaisi tiedotteessaan listan viedyistä tavaroista. Varkaus on tapahtunut mitä ilmeisimmin kesäkuun aikana, mutta varmuudella kaikki omaisuus on ollut tallella toukokuun alkupäivinä.

Asunnosta oli anastettu runsaasti muun muassa Arabian ja Iittalan astioita.

Nämä kaikki asunnosta vietiin:

Muumimukeja

Muumipurkkeja

Muumikannuja

Iittalan Teema kahvikuppeja ja lautasia

Iittalan kartio laseja, jälkiruokakuppeja ja emalikattila 3 litraa (juureksen kuvia)

Arabian tarjoiluastioita

Arabian Sotka kahvikuppeja, asettilautasia ja kahvialustoja

Pentikin Halla-sarjan kuppeja

Pentik maljakoita erivärisiä

Pentikin Mansikka-sarjan kannuja, maljakko, Vanilja-sarjan teekannu sekä voirasia

Arabia teekuppeja, vanha voipurkki, vanha kastikeastia, jossa kannu on kiinni lautasessa

Iso liemikulho ja alusta noin 3 litraa, venäläistä posliinia

Marimekon paitoja, mekkoja, paitapuseroita, trikoopuseroita

Vanhoja pöytäliinoja, tyynyliinoja ja pussilakanoita

Makitan akkuporakone

Honda 2,3 hv 4-tahtinen uusi perämoottori

Mitsubishi 2,5kw uusi agrekaatti

Uistimia (vaappuja ja lusikkauistimia) yhteensä noin 200 kappaletta

Abu Garcia T1000S avokela

Poliisi kaipaa kansalaisilta havaintoja mahdollisista tekijöistä. Poliisi pyytää myös ilmoittamaan, jos kyseisen kaltaisia tavaroita on kaupattu tai havaitsee olevan myytävänä jossakin.

Poliisi tutkii asiaa varkautena. Asiasta jotain tietävät voivat ilmoittaa tietonsa Ylivieskan palvelupäivystykseen numeroon 0295 416 409.