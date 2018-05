Murhasta epäilty sarjakuristaja vangittiin - poliisi pyytää miehen kanssa tekemisissä olleita naisia ottamaan yhteyttä

Helsingin käräjäoikeus on vanginnut sarjakuristaja Michael Penttilän todennäköisin syin epäiltynä murhasta, kertoo poliisi. Penttilän epäillään surmanneen huhtikuussa viisikymppisen naisen, joka löytyi kuolleena Helsingin Kalliosta viime perjantaina. Penttilä kiistää syyllistyneensä rikokseen.

Epäilty rikos tuli ilmi, kun huoltomies oli tarkastanut naisen asunnon, sillä naapurit ilmoittivat poikkeuksellisesta hajusta. Penttilä otettiin kiinni sunnuntaina.

Poliisi pyytää miehen kanssa tekemisissä olleita naisia ottamaan yhteyttä poliisiin joko puhelimitse 0295 476 148 tai sähköpostitse vakivaltarikosyksikko.helsinki@poliisi.fi.

- Pyydämme naisia, jotka ovat olleet tekemisissä Penttilän kanssa ottamaan yhteyttä poliisiin. Erityisen tärkeää se on siinä tapauksessa, jos Penttilä on kohdistanut henkilöön väkivaltaa tai yrittänyt sitä, sanoo rikoskomisario Jari Koski.

Poliisin mukaan tarkoituksena on selvittää, onko Penttilä syyllistynyt rikoksiin tai rikosten yrityksiin, joista poliisilla ei ole tietoa. Penttilä on vapautunut vankilasta viime vuoden heinäkuussa. Hänet on aiemmin tuomittu useista henki- ja väkivaltarikoksista. Hän on kuristanut hengiltä äitinsä, 12-vuotiaan tytön ja naistuttavansa. Lisäksi hänellä on tuomio muun muassa törkeästä raiskauksesta.