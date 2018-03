Muovipussien kulutus laski yli odotusten – hedelmäpussien määrä putosi kymmenillä miljoonilla

EU-direktiiviä toteuttavaan muovikassisopimukseen on lähtenyt mukaan jo tuhansia liikkeitä.

Pudotus näkyy etenkin hedelmäpussien kohdalla.

Kaupan liiton ja ympäristöministeriön sopimus muovikassien kulutuksen vähentämisestä on tuottanut tulosta.

Esimerkiksi S-ryhmä on tiedottanut muovikassien kulutuksen laskeneen Sokoksissa jopa 60 prosentilla.

– Lisäksi S-ryhmän ruokakauppojen hedelmäpussien käyttö on laskenut viidenneksellä. Tämä on kappaleina 52 miljoonaa pussia vähemmän kuin aikaisemmin, Kaupan liiton ympäristöasioiden asiantuntija Marja Ola kertoo.

K-ruokakaupoissa pikkupussien kulutus puolestaan on laskenut 20 prosentilla ja Intersportissa muovikassien määrä on vähentynyt maksullisten kassien käyttöönoton jälkeen peräti yli 40 prosenttia.

Lokakuussa 2016 solmitun sopimuksen myötä kaupat ovat ryhtyneet veloittamaan muovikasseista ja kassalta saa pieniä hedelmäpusseja vain pyytämällä. Nyt mukana on jo reilu 3100 myymälää.

Sopimukseen ovat sitoutuneet niin päivittäistavaraliikkeitä, tavarataloja, vaate- ja kenkäkauppoja, urheiluliikkeitä, huonekalu- ja sisustusliikkeitä, kodintekniikkamyymälöitä, rauta- ja rakennustarvikekauppoja, lemmikkituotteiden erikoiskauppoja, apteekkeja kuin tukkuja.

Kaupan ja kuluttajien käyttäytymistä kelpaa siis hehkuttaa. Tulokset ovat olleet Kaupan liitolle positiivinen yllätys.

Sopimusta laadittaessa muutoksia toivottiin ja niihin uskottiin, ovathan suomalaiset kuluttajat Olan mukaan fiksuja.

Sopimuksen onnistumisen ehto onkin ollut ja on kansalaisten tekemät muutokset ostoskassivalinnoissaan ja -käyttäytymisessään.

– EU-komission tavoite on tiputtaa vuosittainen muovikassien kulutus 40 kassiin per kuluttaja vuoteen 2025 mennessä. Suomalaiset ovat jo tällä hetkellä yksi vähiten kasseja käyttävistä maista. Silti tavoite on haastava, vaikka tulokset ensimmäiseltä toimintavuodelta ovat hyviä, Ola kertoo.

Sopimuksen tekohetkellä muovikassien kulutus Suomessa oli Euroopan komission arvion mukaan noin 60 kassia per kuluttaja vuodessa.

– Muovista kirjoitetaan tällä hetkellä paljon ja muovin ympäristövaikutukset ovat muutenkin esillä. Se on varmasti jo osaltaan vaikuttanut kuluttajien käyttäytymiseen, Ola miettii.

Muovikassien rinnalla on jo vuosikymmeniä ollut tarjolla paperikassi. Nykyään kaupassa näkee myös kierrätysmuovista tehtyjä kasseja sekä kangaskasseja.

– Kierrätysmuovista tehty kassi on kiertotalouden mahdollistama tuote, Ola sanoo.

Ekologisimman kassin titteliin ei ole olemassa yksiselitteistä vastausta. Tärkeintä on, että kassia käytetään monta kertaa.

Kangaskassi on loistava valinta, kunhan sen muistaa pitää mukanaan, eikä osta kerta toisensa jälkeen uutta kassia unohtuneen tilalle.

Huonomuististen onneksi useat päivittäistavarakaupat ovat ottaneet käyttöön kangaskassien kierrätyspisteen.

Kassojen lähellä on kori, josta asiakkaat saavat ottaa kangaskassin tarvittaessa ja samalla siihen voi tuoda itselleen tarpeettomat kangaskassit. Näin halutaan myös tarjota kuluttajille mahdollisuuksia vähentää muovipussien käyttöä.