Munkkiniemen yhteiskoulu järjestää yo-kirjoitukset, tuli lakkoa tai ei - "Tämä loukkaa aika vahvasti nyt oikeustajua"

Yksityistä opetusalaa uhkaavasta lakosta huolimatta ylioppilaskirjoitukset järjestetään normaalisti helsinkiläisessä Munkkiniemen yhteiskoulussa. Koulun rehtori Aki Holopainen kertoo, että asiasta on tiedotettu abeille ja heidän vanhemmilleen jo toissa viikolla ja uudestaan tänä aamuna.

Opetusalalle jätettiin sunnuntaina lakkovaroitus, joka uhkaa keskeyttää työn 15 helsinkiläisessä koulussa 12.-16. maaliskuuta. Lakon ajalle osuisivat äidinkielen, toisen kotimaisen kielen, joidenkin reaaliaineiden sekä vieraan kielen pitkän oppimäärän ylioppilaskirjoitukset.

- Me tulemme järjestämään ylioppilaskirjoitukset. Työnantaja ja koulutuksen järjestäjä, Munkkiniemen koulutussäätiö on sitoutunut siihen. Meillä on järjestäytymätöntä työvoimaa sekä opettajissa että hallinto- ja tukipalveluissa. Tarjoan myös järjestäytyneille opettajille mahdollisuutta osallistua ylioppilaskirjoitusten järjestelyihin ja valvontoihin, Holopainen kertoi STT:lle.

- Pidän ihan kohtuuttomana näitä nuoria kohtaan, ettei (lakkovaroituksesta) rajattu ulos näitä ylioppilaskirjoituksia. Hyväksyn työmarkkinatoimet, hyväksyn lakon, hyväksyn painostamisen, koska OAJ on toiminut ihan lainmukaisesti siinä. Mutta arvomaailmani ei anna periksi sillä kohtaa, että nuoret ja heidän ylioppilaaksi valmistuminen vedetään tähän mukaan.

Holopaisen mukaan ilmassa roikkuva lakonuhka häiritsee myös lukiolaisten valmistautumista kirjoituksiin.

Vapaaehtoisia ilmoittautunut

Holopainen on myös Yksityiskoulujen Liiton puheenjohtaja. Hän ei pysty lupaamaan muiden koulujen puolesta, miten niissä toimitaan lakon mahdollisesti toteutuessa.

- Olen kovin ihmeissäni, jos rehtorit ja koulutuksen järjestäjä eivät tee kaikkea kirjoitusten järjestämisen puolesta. Minulle on jo ilmoittautunut vapaaehtoista talon ulkopuolista väkeä hoitamaan näitä asioita. Tämä loukkaa aika vahvasti nyt oikeustajua.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos perusteli lakkovaroitukseen turvautumista sunnuntaina sillä, että työnantajapuolen linja neuvotteluissa on ollut poikkeuksellisen jyrkkä. Hän kommentoi myös lakon osumista ylioppilaskoeviikolle.

- Toivomme toki, että tilanne ratkeaa sitä ennen. Lakko on laillinen keino painostaa työnantajaa sovintoon ja oikeudenmukaiseen sopimukseen, Lindroos sanoi.

Yksityisen opetusalan työriidan sovittelu jatkuu tänään.