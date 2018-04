MTV:n lähde: Hjallis Harkimo aikoo erota kokoomuksesta

Hjallis laittaa lisää hiiliä puheenjohtaja Orpon grillaamiseen sopivasti juuri ennen kokoomuksen puoluekokousta ja soten äänestyksiä.

Harkimo on mies joka tekee sen mitä hän lupaa.

Hän on ollut mukana jäähallibisneksissä niin Suomessa kuin Euroopassakin.

Ja konkreettisia tuloksia on tullut joka on osoitus siitä että hän tekee sen mitä lupaa.

Eipä käy Orpon asema kateeksi kun hiillos lämpiää kevään vaihtuessa kesäksi.

Voi tulla kuumakin kesä.

Ainakin politiikassa.