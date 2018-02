MTV: Poliisi kuulusteli Suvi Lindéniä useita tunteja, ex-ministeriä ei epäillä rikoksesta

Poliisi on kuulustellut entistä viestintäministeriä Suvi Lindéniä liittyen Ugandassa kuolleen suomalaisliikemiehen kuolemansyyn selvittämiseen, kertoo MTV.

Lindéniä kuultiin todistajana, eikä häntä epäillä tapahtuneen yhteydessä mistään rikoksesta. Kuulustelu tapahtui Oulussa viime perjantaina, ja se kesti noin viisi tuntia.

Suomen poliisi on saanut Ugandan viranomaisilta oikeusapupyynnön, joka liittyy Ugandan pääkaupungissa Kampalassa sattuneeseen suomalaisen liikemiehen kuolemaan. Mies löytyi kuolleena hotellihuoneestaan helmikuun alussa. Ugandan poliisi on kertonut, että suomalaismiehen ruumista on löytynyt kokaiinia ja hyönteismyrkkyä.

MTV saamien tietojen mukaan Lindén oli sanonut kuulusteluissa, ettei hänellä ole tietoa, mitä liikemiehen kuolemaa edeltäneenä yönä oli tapahtunut.

KRP kertoi aiemmin, että liikemiehen ruumis on tuotu Suomeen. Vainajalle tehdään oikeuslääketieteellinen tutkimus myös Suomessa.

Suomalaismies oli Ugandassa esittelemässä asevalmistaja Patrian tuotteita. Patrian Land-liiketoiminnan johtaja Mika Kari, markkinointi- ja myyntijohtaja Juha Simola sekä suomalaisliikemiehen kanssa yhteistyötä tehnyt myyntipäällikkö ovat joutuneet lähtemään yhtiöstä tapauksen vuoksi. Patrian mukaan valtuutuksen antaminen liikemiehelle oli virhe.

Lindénin rooli matkalla yhä auki

Liikemiehen kanssa matkalla olleelta entiseltä kokoomuksen kansanedustajalta ja ministeriltä Suvi Lindéniltä on useaan otteeseen pyydetty selitystä siihen, mitä hän teki Ugandassa.

Sekä valtion omistajaohjauksesta vastaava elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) että Patria ovat ilmoittaneet, että Lindénillä ei ole Patria-kytkentöjä. Lindén itse on ollut julkisuudessa niukkasanainen.

Lindén saapui Suomeen viime viikolla. Hän oli yhä hyvin vaitonainen median suuntaan.

– Minulla ei ole mitään lisättävää siihen, mitä julkisuudessa on minun osaltani tiedotettu, Lindén kommentoi tuolloin.

Aiemmin Lindén on kertonut olleensa Ugandassa kartoittamassa maan valmiutta laittaa liikkeelle hankkeita, joissa älypuhelimella autetaan kansalaisia arjessa. Lindén toimii virallisesti YK:n alaisen laajakaistakomission puolestapuhujana.

Tällä hetkellä Lindén on Espanjassa, jossa hän osallistuu Barcelonassa pidettävään mobiilialan suurtapahtumaan.

Kaleva ei tavoittanut poliisin tutkijoita keskiviikkoiltana vahvistamaan tietoa Lindénin kuulustelusta.