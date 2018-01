MTK: Tykkylumi aiheuttamassa isot menetykset metsänomistajille - kenttäpäällikön mukaan tuhot jopa ennennäkemättömiä

Ne vakuutusyhtiöt ovat samanlaisia vastuunkiertäjiä kuin sähköyhtiötkin.Hyvin hoidettu metsä on paras vakuutus luonnonvoimia vastaan.Totta on myös se että metsää omistamalla ei rikastu jos nyt ei ole perinyt muutamaa tuhatta hehtaaria.Niin että se iänikuinen kadehtiminen on turhaa.Tuollaisten hajapuiden korjaamisesta ei jää muuta kuin iso lasku käteen.