MTK EU:n metsien hiilinieluja koskevasta mietinnöstä: Suomelle koituisi lisäkustannuksia

Taas nähiin että ei ole Suomen etu olla EU:n jäsen. On todella käsittämätöntä että Suomen näkemyksiä metsänhoidossa ei uskota vaikka Suomen metsät voi hyvin ja suurin osa Euroopan maista on tuhonnut omat metsät vuosikymmeniä sitten.

Myös hiilidioksidipäästöjen vähennysjako eri mailla on todella outo! Suomi ja Ruotsi vähentää eniten, Sakasa ja muut Keski-Euroopan rikkaat maat, paljon vähemmän ja Itä-Euroopan maat tuskin edes nimeksi. Ja nyt vielä Suomi kärsii hyvin hoidettujen metsien ja oman tärkeän metsätollisiiden takia!

Suomen tulee irtisanoutua EU:sta, kuten Britania jo teki ja muodostaa yhdessä oma talousalue Britanian, Norjan, islannin ja Sveitsin kanssa. Tanska, Puola ja monet muut maat tulevat varmasti pian perässä.

Jätetään Välimeren maat keskenään makasamaan toistensa velkoja!