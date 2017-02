MT: Toimitusjohtaja Kivinen myöntää Ylen ajankohtaistoiminnan organisaation olleen epäselvä

Yleisradion toimitusjohtaja Lauri Kivinen myöntää, että Ylen ajankohtaistoiminnan organisaatio on ollut epäselvä ja myös johtamisessa on ollut parantamisen varaa, kertoi Maaseudun Tulevaisuus perjantaina. Yleisradio kertoi joulukuussa yksinkertaistavansa uutis- ja ajankohtaistoimintansa organisaatiota. Kivinen sanoo, että korjausliikkeitä on tehty ja organisaatiota selkeytetty uusilla päällikkönimityksillä.

Ylestä on talven aikana lähtenyt ajankohtaistoimituksen toimittajia. Syyksi irtisanoutuneet ovat ilmoittaneet Ylen vastaavan päätoimittajan Atte Jääskeläisen puuttumisen journalistisiin ratkaisuihin. Kivinen sanoo, ettei hän ymmärrä lähtijöiden tarkoitusperiä.

Jääskeläisellä on Kivisen täysi luottamus. Kivinen myös torjuu jyrkästi epäilyt poliitikkojen yrityksistä vaikuttaa Ylen sisältöihin.