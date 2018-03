Moottoritie Haminasta Vaalimaalle valmistui etuajassa ja ennakoitua edullisemmin

MIksi kirjoitat "tuonne etelään"?

Kaakonkulma on maan kaakkoisosassa olevaa aluetta, jossa on huomattavasti enemmän liikennettä, kuin Oulun seudulla, jonne rahaa annetaan automaattisesti tiestön, meriväylien ja rautateiden rakentamiseen.

Oulun seudulla ei ole mielestäni yhtään vara väittää, etteikö itselle olisi tullut jaettavasta kakusta suurempi osuus, kuin Turun seutua lukuunottamatta muu maa on saanut.

Kaakossa on tosiaankin Venäjän liikenne, sillä meitä lähin miljoonakaupunki on Pietari. Se on tosiaankin lähin myös oululaisille!

Kaakossa on merkittäviä satamia, joiden kautta kuljetetaan myös Lapin vientituotteita, sillä kaakon satamat toimivat tärkeimmän konsultin, eli euron mukaan taloudellisemmin.

Minun mielestäni Pohjois-Pohjanmaalla tulisi jäädyttää valtion maksamat hankkeet, sillä täytekakusta on syötetty kermaa ja mansikoita liian kauan.