Moottoripyörän käsittelykokeiden sisältö uudistuu – "On pakko harjoitella aika paljon, jos niistä aikoo selvitä"

Kuljettajantutkinnon moottoripyörän käsittelykokeet uudistuvat. Muutoksen jälkeen kokeessa painotetaan aikaisempaa enemmän liikennetilanteiden hallintaa, liikenteessä tarvittavia taitoja sekä kokeiden tasalaatuisuutta.

Uudistus tulee voimaan huhtikuun ensimmäisenä päivänä.

Käsittelykokeiden uudistaminen on osa Trafissa käynnissä olevaa kuljettajantutkinnon kehittämistä, joka liittyy liikenne- ja viestintäministeriön ajokorttikoulutuksen uudistamiseen.

– Tehtäviä on katsottu uudelleen läpi ja sieltä on löytynyt muutamia kehittämisen tarpeita. Lähinnä tehtävien mitoituksia on katsottu uudelleen, että ovatko ne oikeanlaisia. Meillä on Suomessa suuri ongelma esimerkiksi käsittelykenttien kanssa. Tyhjänä olevat asfalttikentät alkavat olla todella vähissä – ihan ymmärrettävistä syistä, sanoo liikenteen turvallisuusvirasto Trafin asiantuntija Marjo Immonen.

Uudistusta on työstetty yhdessä moottoripyöräkouluttajien ja ajokokeen vastaanottajien kanssa. Moottoripyöräkerho Oulu MC:n puheenjohtaja Matti Träskelinin mukaan käsittelykokeet eivät ole läpihuutojuttuja.

– Käsittelykokeet ovat vaikeat. On pakko harjoitella aika paljon, jos niistä aikoo selvitä, itsekin Liikenneturvan valtuuttamana moottoripyöräilyn ennakoivan ajon kouluttajana toimiva mies toteaa.